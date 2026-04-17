Judías verdes y garbanzos para comer: las familias aplauden los nuevos menús escolares entre dudas por una subida de precio

Llevar una vida saludable se trabaja desde pequeños. No solo cuenta llevar una rutina diaria activa con deporte y actividades sino que la alimentación es la fuente de energía más importante y el equilibrio para alcanzar una vida saludable.

A partir de este jueves 15 de abril, los alumnos que hagan las comidas en el servicio del comedor escolar cuentan con un nuevo plan de alimentación basado en el consumo de alimentos frescos, hortalizas, eliminación de azúcares y una apuesta por las proteínas vegetales e integrales tras la entrada en vigor del real decreto.

Este real decreto amplía la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición. Este establece que los colegios que ofertan servicio de comedor para Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial, Bachillerato y FP tienen que hacer un cambio en sus menús.

La nueva normativa pauta cuántos días se van a comer ciertos alimentos como además la eliminación de azúcares y se apuesta por la comida ecológica e integral, como grandes novedades.

A partir de este jueves los colegios aragoneses ya disponen de sus nuevos menús. Por ejemplo, en un colegio de Zaragoza un día sus alumnos incluyen pan integral y otro macarrones integrales. El mismo decreto puntualiza que este tipo de productos deberá consumirse de una a dos veces por semana.

Aunque la incongruencia por parte de las familias se encuentra más por la eliminación del clásico primer y segundo platos ya que también establece la posibilidad de eliminar el segundo y se proporcione dos primeros platos.

Ya se ve en menús escolares casos que en primer lugar les sirven salteado de judías verdes con patatas y luego garbanzos estofados con arroz.

Aplausos y cautela

Una nueva realidad basada en una mejor alimentación que en líneas generales las familias aplauden.

"Creemos que es un cambio en positivo en la alimentación de los niños que se reduzca todo el consumo de azúcares, de grasas, de fritos, que además se trabaje por una comida de proximidad y una comida también ecológica, incluso que se empiece a introducir la comida integral. Todo eso nos parece muy positivo", señala Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar).

Sin embargo, todo tiene matices ya que a pesar de que se avanza en cuestiones que el Gobierno de Aragón ya había aplicado y las extiende como los menús adaptados a creencias religiosas "quedan cuestiones por mejorar".

Entre estas, la calidad de las comidas: "Sigue habiendo quejas en los comedores por ello y una de las reivindicaciones más reiteradas que hay es el cocinado in situ", remarca.

Una visión que también apoyan desde la Federación Cristiana de Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagon): "Toda legislación que tenga como objetivo la mejora dentro de lo que es bienestar y la salud de nuestros hijos siempre lo tenemos que recoger con agrado", valora Miguel Serralde, presidente de Fecaparagón.

Si bien matizan que la mayor incógnita que les viene suscitando desde que se publicó en el BOE es la posibilidad de un mayor coste de la cuantía del comedor para las familias.

"Hemos solicitado en varias ocasiones tanto al ministerio como a la consejería cuánto va a poder suponer y no tenemos respuesta", indica Miguel Serralde, presidente de Fecaparagón.

A lo que añade: "Al fin y al cabo las familias tenemos que cubrirlo". Por ello, desde la federación han solicitado que se actualicen las becas de comedor del Gobierno de Aragón.

Una duda que les entra a pesar de que el real decreto señala que "no podrá suponer un incremento del coste total del menú para las familias", desde Fecaparagón se mantienen cautos en este aspecto.

Asimismo, sostienen que si se realiza un cambio en estos precios deba ser informado y validado por el consejo escolar del centro.