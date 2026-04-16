Los médicos estudian denunciar a la DGA a inspección de trabajo: "Vulnera el derecho a la negociación"

Cesm Aragón y Fasamet han convocado una huelga autonómica del 20 al 24 de abril y nacional del 27 al 30.

Los sindicatos médicos siguen a pie de guerra. Cesm Aragón y Fasamet continúan con su huelga indefinida a la que añaden también una semana de huelga autonómica.

Esto va a suponer que del 20 al 24 de abril, los médicos están llamados a huelga con carácter autonómico ante las condiciones laborales propias inscritas por el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

La semana siguiente se unirán a la huelga nacional contra el Estatuto Marco de Mónica García entre los días 27 y 30 de abril con una gran manifestación el 29.

En cuanto a la semana de parón autonómico denuncian que por parte del Gobierno de Aragón y los responsables del Servicio Aragonés de Salud "no hay una voluntad real para sentarse a buscar entendimiento".

De esta forma, señalan que en este tiempo ha habido "reuniones mínimas" a pesar de que, como según indican, hicieron llegar al presidente del Gobierno en funciones, Jorge Azcón, la necesidad de "un compromiso fuerte y una negociación para invertir el tiempo necesario para encontrar un punto de salida".

"Es responsabilidad de Sanidad, del Salud y el Gobierno de Aragón ejercer esa obligación de sentarse a negociar con el comité de huelga", ha indicado Leandro Catalán, presidente de Fasamet.

Por este motivo, desde el comité de huelga han anunciado que estudian la interposición de una denuncia ante la inspección de trabajo por la vulneración de derecho a la negociación colectiva y de huelga.

Asimismo, también se ha referido a la reunión que este jueves la gerente del Salud, Ana Castillo, ha tenido con los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS. Una reunión que tachan de "ilógica" y "un desprecio absoluto".

Esta unión de sindicatos manifestó hace unos días su desacuerdo a las negociaciones de Sanidad con el comité de huelga sin tener en cuenta las demandas que habían expresado ellos con anterioridad.

Unas reivindicaciones que han afeado: "No nos hemos metido nunca en lo que ocurre con el resto de categorías. Respeten a los que estamos en movilizaciones", ha subrayado Mercedes Ortín, secretaria general de Cesm Aragón.

Entre mensajes, Ortín ha pedido al Gobierno de Aragón que su lucha sindical y movilizaciones "se ponen por delante y se prioricen".

Las reivindicaciones a nivel autonómico se centran en equiparar las condiciones laborales de los médicos y facultativos con las de otras comunidades, desbloquear la carrera profesional, subir el pago de las horas de guardia y mejorar las condiciones de los puestos de difícil cobertura.

"Aragón no presenta ningún aliciente para nuestros médicos. Nuestros médicos se están yendo a la privada, a otras Comunidades Autónomas u otros países que los tratan mejor", ha señalado Javier Martínez, jefe de anestesiología del Hospital Universitario Miguel Servet.

Martínez hace un llamamiento ya que "esta huelga es una llamada de auxilio porque se va en camino de destrozar de manera irremediable la sanidad española y aragonesa".

La misma línea ha tomado Beatriz Forniés, anestesióloga del Hospital Clínico Lozano Blesa, que ha evidenciado que "cuanto más sea el desprecio y vacío más alto y más firme nuestra voz se escuchará más".

De cara a los pacientes "les rogamos paciencia y confianza en nosotros. En ninguna circunstancia urgente o grave quedarán desatendidos. También luchamos por ustedes".