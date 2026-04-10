Jorge Pueyo se postula para presidir Chunta Aragonesista: "El camino no ha hecho más que empezar"

Jorge Pueyo, en la sede de CHA, en Zaragoza. E. E.

Jorge Pueyo, actual portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, va a presentar su candidatura para presidir la formación, que elegirá este mes a su nuevo presidente tras el fallecimiento de Joaquín Palacín.

En un vídeo a través de sus redes sociales, Pueyo ha apelado al espíritu con el que nació Chunta Aragonesista en 1986, dejando claro que ese camino “no ha hecho más que empezar”.

“Quiero refrendar ese camino desde la Presidencia de CHA, plantando un árbol con la ‘simient de llibertat’ que otros nos han dejado. Entre todos, en cada pueblo, ciudad y barrio, hemos acumulado fuerzas para hacer frente al gobierno de la extrema derecha”, ha apuntado.

Pueyo ya encabezó la candidatura de Chunta a las elecciones del pasado 8 de febrero, consiguiendo el segundo mejor resultado de la historia de la formación. En un contexto de caída de la izquierda, lograron duplicar su representación en las Cortes, pasando de 3 a 6 diputados.

“Te dirán que el partido que arrasa entre los jóvenes y en el territorio es Vox, pero en Aragón le cerramos el morro a algún tertuliano de Madrid, porque el partido que más voto joven tuvo fue Chunta Aragonesista”, ha destacado.

A sus 30 años, Pueyo es el principal rostro de Chunta Aragonesista desde que en 2023 logró un escaño en el Congreso de los Diputados, dentro del grupo de Sumar. En Madrid permaneció hasta principios de 2026, cuando fue elegido como candidato a la presidencia de Aragón.

Ahora, Pueyo, que en el vídeo ha recordado a históricos como José Antonio Labordeta o Chesús Bernal, quiere continuar ese legado al frente del partido y sustituir a Joaquín Palacín, fallecido el pasado 5 de marzo.