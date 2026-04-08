Denuncian falta de asistencia médica en las cárceles de Aragón: "Merecen la misma atención que el resto"

La plataforma Salud y Libertad ha realizado un análisis de la situación sanitaria de las cárceles en Aragón.

La plataforma Salud y Libertad ha presentado este miércoles un análisis propio sobre la situación sanitaria dentro de los centros penitenciarios en Aragón. Sus portavoces han denunciado la precariedad y la falta de medios sanitarios a los que se enfrentan los presos en la Comunidad.

Según los datos que manejan, en la cárcel de Zuera estaban vacantes 8 de las 9 plazas de funcionarios médicos en 2024. Una situación que también se traslada a Daroca con 5 de las 7 vacantes sin cubrir y en Teruel solo una de las dos plazas.

De esta forma, han reivindicado el papel de las enfermeras en los centros penitenciarios. "Menos mal que están ellas, en tiempo eran las que hacían todo. Son las jefas de la sanidad en las instituciones penitenciarias", han recalcado desde la plataforma.

En esta línea, han denunciado un deterioro en el sistema ya que "van dejando pasar el tiempo" en los tratamientos. Por lo que han señalado que "los diagnósticos no se van evaluando con el paso del tiempo y la medicación no es la adecuada en algunos casos".

Según los encuestados para realizar este análisis, un 67,6% les indica que su estado de salud ha empeorado desde que ingresaron en prisión. Dentro de los motivos que señalan está una falta de personal médico (86,7%) como por la alimentación (80%).

El gran problema también lo han detectado en el tratamiento psicológico, donde ven un "problema de confianza" con el psicólogo por parte de los presos. El análisis presentado también señala que un 58,8% de los encuestados señala no estar tomando medicación psiquiátrica.

Reivindicaciones

Por todo ello, reclaman más transparencia sobre el número de muertes en prisiones. Además de "asegurar a las personas presas la misma atención sanitaria que al resto de ciudadanos".

En esta misma línea, piden la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria al Servicio Aragonés de Salud.

A lo que añaden que se debe asegurar el cumplimiento de la pauta médica establecida previa al ingreso, así como la realización de seguimiento médico. Como también respetar el carácter confidencial de los datos y entregar una copia del parte de lesiones.

Respecto al sistema de información también reclaman facilitar el acceso sobre la atención médica realizada en los centros y quién solicita atención médica, la ha recibido y los motivos por los que no se ha realizado.