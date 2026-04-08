Azcón, sin fecha para la investidura dos meses después de las elecciones: "Nadie contempla que no haya pacto"

PP y Vox siguen sin poner fecha a la investidura de Jorge Azcón dos meses después de las elecciones autonómicas en Aragón. Los exsocios coinciden en que "nadie tiene en mente una repetición electoral", pero el calendario empieza a jugar en contra y el 3 de mayo está cada vez más cerca.

Para el 23 de abril, Día de Aragón, quedan ya solo dos semanas. Aunque sigue siendo la meta psicológica, ni unos ni otros se atreven a garantizar que habrá Gobierno para entonces.

Sobre todo teniendo en cuenta que para una investidura se necesitan tres jornadas: una para el discurso de Azcón, otra para la intervención del resto de grupos y la votación y una tercera, en el caso de que haya fumata blanca, para la toma de posesión.

Sesenta días después del 8-F, populares y voxistas ni siquiera han conseguido cerrar el documento con las políticas concretas que desarrollarán la próxima legislatura. Es el primer paso y uno de los más importantes, ya que -al menos según la versión oficial- hasta que no se acuerden medidas, plazos y garantías de cumplimiento no se empezará a hablar del reparto de consejerías y direcciones generales.

Allí se verá cómo queda el reparto de fuerzas y qué peso tendrá Vox, que el 8 de febrero se disparó hasta los 14 escaños, en el próximo Ejecutivo. Los de Abascal han puesto la mirada en áreas clave como la Inmigración o la Energía, y el propio Azcón les ha retado en repetidas ocasiones a decir si estarían dispuestos a llevar una cartera tan importante como la de Sanidad.

La pretensión es que el reparto sea proporcional al resultado de las urnas. Esto garantizaría a Vox unas tres consejerías, y si Abascal reclamase una cuarta, el Gobierno se ampliaría más allá de las nueve actuales. El PP, no obstante, también podría jugar 'otras cartas' como la Presidencia de las Cortes o el senador autonómico, que aún no tiene nombre.

Acuerdo tardío

En las últimas horas, el mensaje que intentan trasladar unos y otros es que no importa no llegar al 23 de abril; que todos entienden que va a haber acuerdo, aunque sea más tardío.

Esta, no obstante, va camino de convertirse en la negociación más larga de la Comunidad, un 'récord' que batió el propio Azcón con los más de 70 días que necesitó para cerrar el pacto con Vox en 2023 y ser investido presidente.

La clave sigue estando en Extremadura. El cronograma autoimpuesto por Vox pasa por cerrar los pactos en orden. Tanto es así que una vez haya acuerdo con María Guardiola, el de Aragón podría ser cuestión de días o de horas. "Será muy rápido. Pasaremos de 0 a 100 y todo se conocerá de golpe", decían ya la semana pasada.

En los días previos a las elecciones de Castilla y León, ni populares ni voxistas quisieron escenificar ningún tipo de acercamiento. Más bien todo lo contrario. Y cuando todo parecía ya más tranquilo, Juanma Moreno confirmó las elecciones andaluzas para el 17 de mayo.

La sensación es que estos comicios "no deberían influir demasiado" en la recta final de la negociación de Extremadura y Aragón, pero este jueves, Santiago Abascal empezará la precampaña con la presentación de candidatos, reactivando, previsiblemente, el 'toma y daca' con el PP de Alberto Núñez Feijóo de los últimos tiempos.

El propio portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, insistía este lunes en que se están entendiendo mejor con los barones que con Génova.

Pero salvo giro de guion, esta semana no será la decisiva. En Aragón ni siquiera ha habido una foto ni una reunión con declaraciones a los medios como sí ha ocurrido en Extremadura, un encuentro que contó con la participación de Miguel Tellado y que parecía llamado a desbloquearlo todo.

Este martes, el PP aragonés sorprendía haciendo oficial la concertación de 1º de Bachillerato ya en el curso 2026/2027, un anuncio que el partido de Alejandro Nolasco no esperaba y que, directamente, no sabía si interpretar como un acercamiento o un intento de Azcón de 'ponerse una medalla' antes de firmar el pacto y tener que compartir el 'mérito'.

Los populares creen que noticias como esta desmontan las críticas de la oposición. El PSOE lleva semanas hablando de "parálisis" y de un Gobierno en estado de "hibernación", unas críticas que han ido a más conforme ha ido avanzando el calendario. Los conservadores, en cambio, defienden que se está trabajando sin descanso, y ponen como ejemplo el reciente anuncio del DAT Alierta o la DIGA de la millonaria inversión anunciada por Amazon.

Entre tanto, las conversaciones avanzan en medio de una "discreción absoluta". Desde el PP no se salen del mensaje oficial y lo único que dicen es que confían en poder formar Gobierno y ofrecer a los aragoneses lo que han pedido en las urnas, pero distintos cargos consultados reconocen que la negociación se está alargando más de la cuenta.

San Jorge, con "normalidad"

Una de las incógnitas era cómo podía afectar al día grande de Aragón la falta de un Gobierno en firme. El acto central, en el que ya se lleva tiempo trabajando, reúne a unas 600 personas en el Palacio de la Aljafería y supone un 2 en 1, ya que en él se entregan tanto las máximas distinciones del Ejecutivo autonómico como las del Parlamento aragonés.

Si la DGA llega en funciones a ese 23 de abril solo podrá entregar las distinciones ya anunciadas y aprobadas en Consejo de Gobierno. Es decir, las del mérito deportivo a título póstumo a Jorge García Dihinx y a Natalia Román, fallecidos tras ser arrastrados por un alud el pasado 29 de diciembre.

No podrá conceder, en cambio, las medallas a Fernando Esteso y Carmelo Artiaga al no tener aún el aval del Consejo. Desde el Ejecutivo restan importancia a este hecho y recalcan que, si se diese el caso, las distinciones se darían en otro momento del año, cuando haya un Gobierno en firme.

El Parlamento, por contra, no tendrá restricciones. De hecho, se espera que la Medalla de las Cortes se anuncie en breve.