Daniel Mateo, cerrajero: "Para evitar que entren en casa esta Semana Santa lo mejor es un bombín de alta seguridad"

Llega la Semana Santa y eso significa días festivos para muchos. Esto supone para una gran mayoría de afortunados el querer salir de la rutina mediante un viaje o acudir a segundas residencias para disfrutar de unos días de desconexión.

Esto supone dejar las viviendas habituales vacías durante días que se convierten en el objetivo de aquellos amigos de lo ajeno, ya sea ladrones o personas que buscan okupar una casa.

Los malos también se actualizan y tienen medidas más sofisticadas para entrar dentro de una vivienda, por lo que toda seguridad termina siendo poca. Ante esta situación quienes reciben muchas llamadas en los días previos son los cerrajeros para mejorar la seguridad y poder irse de vacaciones con más tranquilidad.

"Siempre que viene temporada de vacaciones, comienza la temporada de la alta seguridad", reconoce Daniel Mateo, cerrajero, conocido por su cuenta El cerrajero de TikTok.

Este experto con casi tres décadas de experiencia ve aumentar su trabajo en los días previos, en los que su trabajo se centra sobre todo en el cambio de bombín e instalación de escudos protectores.

"Lo que hacemos es poner bombines de alta seguridad con un buen escudo para que a través del escudo protector no pueda llegar a tocarlo", explica. Estos escudos, indica, que se sitúan en la parte exterior y no permite ver el bombín, ni tocarlo lo que dificulta la tarea del ladrón para manipular el bombín.

No es el único ya que también se centran en la "actualización de cerraduras antiguas por ya más modernas de alta seguridad". A lo que se añade la instalación de segundas cerraduras o cerrojos en la parte superior de la puerta o la instalación de alarmas sin cuotas.

Además de estas funciones de prevención donde entra en juego su trabajo y su experiencia, Mateo aconseja ante estos días donde la vivienda se queda vacía "cerrar la puerta siempre con todas las cerraduras que tengas".

Por ello, recalca la importancia de disponer de dos cerraduras que se abran cada una con una llave independiente, lo que dificulta la tarea del ladrón para poder adentrarse en el interior.

Nuevas formas de entrar

Las llamadas no solo las recibe de manera previa, sino que "durante y después de las vacaciones nos llaman". Acudir a viviendas que han sido forzadas, le lleva a advertir de una nueva forma de robo que está llegando a Zaragoza y "algo desconocida".

Se trata, explica, de robos con ácido: "Lo que hacen es utilizar un ácido que disuelve la cerradura. Esto deshace los materiales blandos, principalmente latón que es de lo que son los bombines, y así lo deshace y pueden entrar".

Esta nueva técnica recalca que "no saben muy bien cómo actúan al ser tan novedosa", pero que está comenzando a llegar a España. Para frenar este tipo de nuevos robos, Mateo apunta hacia la instalación de un bombín de acero (Tokoz) "que es completamente antiácido y uno de los mejores del mercado".

Más habitual entre los ladrones es la colocación de un plástico transparente en la zona de las bisagras para marcar la vivienda y ver en cuál hay movimiento en ella por si se cae o no de su posición.

A esto se añade el que ha difundido la Policía Nacional y ha alertado a la población. Este consiste en pequeñas líneas de pegamento entre la puerta y el marco de esta para ver si alguien ha entrado en la vivienda.

Ante la evolución de los métodos de los ladrones para entrar a robar, este cerrajero ha visto un aumento de la venta de puertas acorazadas. Una medida de seguridad que, a su juicio, se impondrá en la instalación de viviendas desbancando a las blindadas.