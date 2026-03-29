Jesús Lobera, el veterinario y "hombre de partido" del PSOE sin apenas criterio técnico que se hizo de oro con Forestalia

El exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) Jesús Lobera se ha convertido, por méritos propios, en uno de los protagonistas del 'caso Forestalia'.

La Guardia Civil lo investiga como uno de los principales responsables de la presunta trama de irregularidades, prevaricación y coacciones que tejió el 'gigante verde aragonés' al calor del 'boom' de las renovables.

Dicha trama estaba orientada a la aprobación masiva y fraudulenta de macroproyectos de energías renovables e implicaba, incluso, a altas esferas del Ministerio para la Transición Ecológica.

De Jesús Lobera, sus propios funcionarios decían que tenía unos criterios técnicos "muy limitados" en cuanto a la evaluación ambiental.

Él era, en realidad, veterinario, y antes de desembarcar en el Inaga -donde llegó a estar 8 años- había sido teniente de alcalde en Barbastro, un municipio de cerca de 18.000 habitantes de la provincia de Huesca, por el PSOE.

El suyo era un puesto "puramente político". Tanto es así que el propio Lobera "hacía gala de ello diciendo que era un hombre de partido".

Sus competencias se centraban en la firma de los expedientes que otros trabajadores gestionaban y en funciones de representación propias de un alto cargo de la Administración.

Esto, al menos, en teoría. Sin embargo, con el 'boom' de las renovables cambió su forma de proceder.

Cuando los técnicos emitían declaraciones de impacto ambiental desfavorables o ponían reparos a los proyectos, Lobera se negaba a firmarlos sin dar ninguna explicación y procedía a quitarles la competencia.

Una vez hecho, y siempre según la versión de los trabajadores, reasignaba la redacción de los dictámenes con el único fin de garantizar que las resoluciones salieran favorables y "a gusto" de las empresas promotoras.

A Lobera -que comía semanalmente con el dueño de Forestalia, Fernando Samper-, también se le acusa de ejercer presiones asfixiantes sobre el personal para forzarles a cambiar los criterios desfavorables, reduciéndoles los plazos de evaluación al mínimo.

Él mismo intervenía aplicando una suerte de "corta y pega" de informes iniciales para alterar las valoraciones técnicas a su antojo y hacerlas favorables, prescindiendo del criterio de los redactores.

Esos documentos llegaron a llamar la atención por la "baja calidad técnica en su redacción" y por los errores que contenían, lo cual hace pensar que "no eran sometidos a ningún proceso de revisión posterior".

Eugenio Domínguez

Los funcionarios a los que hasta ahora se ha tomado declaración también 'hacen un traje' al exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez.

Aunque no era habitual que llevase ningún proyecto, a partir de septiembre de 2022 empezó a asignarse a sí mismo todos los de Forestalia.

Su implicación era "total", marcando cómo tenían que ir dirigidas las propuestas de resolución y "no dejando lugar a la interpretación por parte de los técnicos".

Como se ha sabido en las últimas semanas, la documentación le llegaba a través de memorias USB, método que le permitía omitir la entrada de los proyectos por registro.

Como Lobera, llegó a retirar proyectos a los técnicos funcionarios del Ministerio cuando preveía que iban a emitir resoluciones desfavorables, siendo uno de los casos más palmarios el del Clúster del Maestrazgo.

Según se desprende de las declaraciones, en el Miteco eran "ampliamente conocidas" las irregularidades con respecto a Forestalia, ya que parecía que esta empresa "no seguía el procedimiento habitual que se desarrollaba" con el resto.

Vida de lujo

Tanto Jesús Lobera como Eugenio Domínguez habrían sacado tajada de su relación con Forestalia.

El primero cambió varias veces de coche particular entre 2016 y 2023. En esos años se hizo con un Audi Q5, un modelo valorado en alrededor de 60.000 euros.

Los coches que utilizaba eran siempre "de alto nivel". Y eso que como director del Inaga tenía vehículo oficial y conductor asignados.

Domínguez, por su parte, llegó a hacerse con al menos cinco coches y tres fincas rústicas en una localidad de Castilla y León junto a su mujer, Montserrat Heredero.

El matrimonio también posee al menos 11 cuentas bancarias activas y una vivienda en la urbanización Las Norias de Majadahonda.

El inusual vínculo entre el Inaga y el Miteco era tan "llamativo e irregular" que incluso desde el propio Ministerio contactaron con una de las trabajadoras del Instituto por los informes que les estaban llegando.

Fue entonces cuando la trabajadora en cuestión se dio cuenta de que los informes que terminaban en el Ministerio eran contrarios al criterio y los documentos que habían emitido tanto ella como sus compañeros.