Pilar Alegría exige a Endesa que cumpla con Andorra y reivindica un convenio "ambicioso" para la dependencia

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha instado este viernes a Endesa a cumplir los compromisos ligados al desarrollo industrial de la zona. La eléctrica ha tenido que recortar su proyecto de futuro tras el recorte de la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Lejos de cargar las tintas contra el Gobierno central, la dirigente socialista ha insistido en que la transición debe traducirse en oportunidades reales para el territorio y ha reclamado que la energía excedente se destine a nuevos proyectos industriales.

Sí se ha comprometido a trabajar con “absoluto interés” desde el PSOE para que Andorra tenga el desarrollo que merece.

En este sentido, ha avanzado que en los próximos días se celebrará una reunión entre el alcalde de Andorra y la directora del Instituto para la Transición Justa.

Alegría ha recordado que durante anteriores etapas de gobierno autonómico ya se impulsaron proyectos industriales que hoy están en funcionamiento en la localidad turolense.

Por ello, ha pedido también al actual Ejecutivo aragonés que presente propuestas concretas que contribuyan al desarrollo económico de la zona.

La portavoz socialista ha hecho estas declaraciones tras una reunión con el sector de la dependencia en la que ha anunciado que su primera proposición en las Cortes de Aragón estará centrada en mejorar las condiciones laborales del sector.

La propuesta busca la creación de un convenio autonómico “ambicioso” que afectaría a unos 25.000 trabajadores en la Comunidad, la mayoría mujeres. El objetivo, ha dicho Alegría, es dignificar sus condiciones laborales mediante mejoras salariales, reconocimiento profesional y refuerzo de la formación.

Desde la formación han denunciado la elevada carga de trabajo que soportan estas profesionales. También han alertado de que muchas de ellas perciben salarios cercanos al mínimo interprofesional pese a la exigencia física y emocional de su labor.

El nuevo marco que persigue el PSOE pretende además actualizar las ratios de personal, actualmente basadas en una regulación de los años noventa, y avanzar hacia un modelo centrado en la calidad asistencial. “Se trata de cuidar a quienes nos cuidan”, ha defendido la exministra, subrayando que el bienestar de los usuarios depende directamente de las condiciones de sus profesionales.

En cuanto a la financiación, el PSOE ha reconocido que, aunque ha aumentado la aportación estatal en los últimos años -acercándose al 50% prometido-, será necesario seguir reforzando los recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Senador autonómico y relevo

Lo que no ha querido aclarar Alegría es el nombre del senador autonómico del PSOE. El partido tendrá hasta el 5 de mayo para decidir si continúa Mayte Pérez, el último reducto del lambanismo, o se apuesta por otra persona.

“La decisión la tomaremos para esas fechas y la daremos a conocer en ese momento. Lo haremos pensando en que sea un buen representante para los próximos cuatro años”, agregaba.

A preguntas de los periodistas también se ha referido a los cambios en el Gobierno central. “Les deseo lo mejor y aquí yo no voy a ser objetiva. Tuve la enorme suerte de conocer y compartir mucho tiempo con Carlos Cuerpo y estoy segura de que va a seguir haciendo esa gran labor que ha venido ejerciendo como ministro de Economía todo este tiempo”, ha dicho.

Del nuevo ministro de Hacienda ha destacado que conoce muy bien la política desde todos los niveles, tanto autonómica como nacional, y a la vicepresidenta saliente, María Jesús Montero le ha deseado lo mejor tras unos años ocupando un papel en el Gobierno de España.

La respuesta del PP

El PP no ha tardado en responder a Alegría en todo lo relativo a la dependencia. Desde el Ejecutivo han recordado que el Gobierno de Aragón no firma convenios autonómicos ni tiene competencias en materia laboral; que la negociación corresponde a la patronal y los sindicatos y en estos momentos se está negociando un nuevo convenio de la dependencia a nivel nacional tras finalizar el que había vigente.

Inciden, en este sentido, en que la gestión del Gobierno anterior en este ámbito se caracterizó por una infradotación del precio-plaza y de los servicios prestados por el tercer sector y entidades mercantiles, hasta el punto de que estas no podían afrontar las subidas salariales.



"El Gobierno del que también formó parte Pilar Alegría solo había subido el precio-plaza un 1,5% en 2023, un momento en el que la inflación estaba en el 9%. Ha sido el Gobierno de Azcón quien ha garantizado por fin la sostenibilidad de las plazas concertadas y hecho posibles los incrementos salariales", dicen.

La previsión es que el gasto certificado en dependencia en 2025 en Aragón ascienda a 348 millones de euros: un 68,16% lo aporta la Comunidad Autónoma y el 31,84% restante, el Estado; sin embargo, subrayan desde la DGA, la Ley de Dependencia establece que el Gobierno de España debe contribuir al 50% del gasto en dependencia y no está cumpliendo, con el agravante de que su aportación lleva tres años congelada a resultas de la falta de PGE.