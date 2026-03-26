CSIF reclama más recursos ante el incremento de alumnos con necesidades educativas especiales en Aragón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado una falta de recursos en el sector educativo ante el incremento incesante de alumnos con necesidades educativas especiales. Su denuncia se centra en un "fracaso" en la inclusión por parte de las administraciones al ir "más lentos" de lo que las necesidades de los alumnos requieren.

Amparándose en los datos del informe del Sistema Educativo del Consejo Escolar de Aragón, señalan que en doce años (de 2011 a 2024) se ha triplicado el número de alumnos diagnosticados con necesidades educativas especiales en los que entran el Trastorno del Espectro Autista, trastorno grave de conducta o alumnado con discapacidad.

De esta forma, en 2011 se registraron 2.110 alumnos con estas necesidades y en el curso 2023-2024 se alcanzan los 5.998 con un aumento del 184%.

Donde han apuntado que es más acuciante el problema es en aquellos alumnos que requieren de necesidades específicas pero no han sido diagnosticados. Alumnos con dislexia, TDAH, altas capacidades que se encuentran dentro de los centros educativos, que al carecer de diagnóstico, "no están recibiendo la ayuda necesaria".

Desde CSIF apuntan hacia un crecimiento "exponencial" de trastorno de conducta, vulnerabilidad socioeducativa, problema en el desarrollo del lenguaje y TDAH.

Así, Mónica Cristobal, portavoz de CSIF Educación denuncia que los alumnos "solo son atendidos si sobran recursos en el centro". Esta situación viene derivada, a su juicio, de una falta de recursos y de "parches" por parte de las administraciones.

Reclaman que solo hay ocho centros de educación especial, uno en Huesca, dos en Teruel y cinco en Zaragoza. La única solución que plantean desde el Gobierno de Aragón es crear aulas TEA en centros ordinarios, que ya alcanzan 82 aulas en el curso 2023-2024.

A pesar de este incremento, denuncian que "no las equipan con los recursos y profesores necesarios".

Falta de orientadores

Desde el sindicato CSIF centran en la falta de diagnóstico de muchos alumnos en un déficit de orientadores. Según los datos aportados, hay un orientador por cada 608 alumnos en Aragón.

Esta falta de perfiles de orientadores que se encargan de las evaluaciones y análisis pedagógico supone "no tener la capacidad de diagnosticar": "Si el orientador no tiene tiempo, no se detecta y se sobrecarga el sistema", ha indicado Jaime Molina, delegado de CSIF Educación Aragón.

La realidad que han manifestado es que ha aumentado la complejidad de los alumnos en un 58% mientras "se trabaja con las mismas condiciones que hace 15 años".

De esta forma, ha acusado al Ejecutivo aragonés de implementar un "modelo inclusivo low cost": "Abro un aula de Educación Especial en el centro, pero no lo dota de personal".

Ante esta nueva realidad en el sector educativo, reclaman la publicación de la IV Orden que regula la dotación de docentes especializados en los centros públicos que fue llevada a cabo en 2017 y modificada en 2022.

"Ninguna de las administraciones ha llegado a crear este tipo de normativa en la que dicta el desarrollo cuántos docentes para los centros públicos puedan asumir el 70% de este alumnado", ha indicado Gema Tomás, presidenta de CSIF Educación Aragón.

Entre las reivindicaciones se exige un incremento al menos un 40% de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación. CSIF también reclama el incremento de número de centros y aulas de Educación Especial, la reducción de ratios y la carga burocrática.

Respuesta del Gobierno de Aragón

Desde el departamento de Educación sostienen que con este Gobierno de Aragón se ha duplicado el presupuesto destinado a inclusión educativa de 6 a 12 millones de euros.

Así, aboga que en este curso se ha contado con una "cifra récord" de auxiliares y de personal sanitario en los centros: 736 auxiliares de Educación Especial y 116 fisios, enfermeros y auxiliares. "Cifras muy alejadas de los 575 que había al empezar el curso 23/24", reclaman.

Además, defiende que se ha estabilizado el empleo en este campo. Se han creado 167 nuevas plazas fijas en RPT de auxiliares y 35 de personal sanitario. También se han aumentado las dotaciones de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.



En cuestión de aulas, señalan que han abierto 10 nuevas aulas de Educación Especial por todo el territorio aragonés y se están creando, tanto en el colegio zaragozano San Braulio como en Maella, centros potentes, que den respuesta a la necesidad creciente con un proyecto educativo de calidad.

En esta misma línea, explican que en el Colegio San Braulio cuenta con la primera aula de transición a la vida adulta (TVA) que se pone en marcha fuera de unas instalaciones de educación especial. Este programa va dirigido a jóvenes de entre 17 o 18 años y hasta 21 que acaban la formación obligatoria y busca promover su autonomía personal y la integración social.

Asimismo, indican que desde Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Maella han colaborado para crear un Centro de Educación Especial en unas antiguas instalaciones municipales.