Azcón duda de que la salida de Montero de Moncloa ayude a la financiación autonómica: "El problema es Sánchez"

La salida de María Jesús Montero como ministra de Hacienda podría abrir un nuevo marco de relaciones con el Gobierno de España en asuntos clave para Aragón, como la financiación autonómica, en medio de unas negociaciones prácticamente rotas para acordar un nuevo modelo para las comunidades autónomas.

Sin embargo, el presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, no cree que vaya a ser así, porque, a su juicio, el problema viene del propio Pedro Sánchez.

“El problema es Pedro Sánchez. Sánchez está dispuesto a generar agravios para mantenerse en el poder. Cambiar a la ministra no hará que Sánchez deje de tener propuestas distintas”, ha asegurado Azcón.

Para el presidente aragonés, Sánchez solo piensa en “él mismo”, y en los “precios a pagar” para mantenerse en Moncloa, por lo que duda de que “los chantajes de independentistas vayan a cambiar”.

El polémico comentario sobre el físico de María Jesús Montero

Azcón también ha aprovechado esta comparecencia pública para, a preguntas de medios de comunicación, reiterar sus “disculpas sinceras” sobre el polémico comentario acerca del físico de María Jesús Montero y Pilar Alegría.

“No era mi intención. Son palabras desafortunadas. Lo lógico es que, cuando alguien se equivoca, pida disculpas. Ha sido un error desafortunado y debo pedir disculpas. Me equivoqué y pido disculpas sinceras”, ha respondido Azcón, que ha dicho no haber hablado con Juanma Moreno en las últimas horas.

Discreción en las negociaciones con Vox

Por otro lado, Azcón ha sido también cuestionado sobre el estado de las negociaciones con Vox, pero, al igual que en los últimos días, ha optado por la “discreción”.

“Cuando haya novedades, los medios serán los primeros en conocerlo. Si vamos contando las posiciones de negociación o las posiciones políticas de fiscalidad u otras áreas, da la sensación de que hay vencedores y vencidos y dificulta el acuerdo”, ha apuntado.