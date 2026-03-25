Audis de alta gama, Minis y pisos de lujo: la vida a todo tren de los principales salpicados por la trama de Forestalia

El alto tren de vida del ex alto cargo de Teresa Ribera y el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) señalados por su implicación en la presunta trama de corrupción de Forestalia ha terminado convirtiéndose en un hilo del que tirar para la Guardia Civil.

El último informe de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA) recoge declaraciones clave de funcionarios que fueron testigos en primera persona de sus comportamientos y modos de vida durante aquellos años.

El exdirector del Inaga Jesús Lobera, cambió varias veces de coche particular entre 2016 y 2023. Su puesto, descrito como "puramente político" por la Guardia Civil, le permitió hacerse con un Audi Q5, un modelo valorado en alrededor de 60.000 euros.

Los coches que utilizaba eran siempre "de alto nivel". Y eso que como director del Inaga tenía vehículo oficial y conductor asignados.

Andrés Medina, su mano derecha en el Instituto de Gestión Ambiental, tampoco se habría quedado atrás. A sus propios funcionarios les llamó la atención que comprara un piso situado en la gigantesca torre construida junto a la estación del AVE de Zaragoza; una vivienda "muy cara", de "alto standing", según queda recogido en el informe de la UCOMA.

Ambos jugaban un papel trascendental, ya que, según ha podido saber la Guardia Civil, cuando los técnicos emitían informes desfavorables que afectaban a los intereses de las empresas promotoras, Lobera procedía a apartarlos del proyecto, reasignaba los expedientes a otras personas o empresas externas como Sarga y exigía cambiar las valoraciones para hacerlas favorables.

Las coacciones eran tan fuertes que provocaron graves problemas de salud, ansiedad y estrés continuado en los funcionarios del Departamento.

Durante aquellos años, el Inaga habría permitido irregularidades como que un promotor desplazara los aerogeneradores hasta 5 kilómetros de distancia respecto al plano original sin someter el cambio a una nueva evaluación ambiental, considerándolo simplemente un proyecto "modificado" a pesar de tener trazados totalmente distintos.

En el caso del que fuera subdirector de Calidad Ambiental, Eugenio Domínguez, la lista es más larga. El análisis que hace la Unidad Central en otro de sus últimos informes revela que llegó a hacerse con al menos cinco coches y tres fincas rústicas en una localidad de Castilla y León junto a su mujer, Montserrat Heredero.

También tenían al menos 11 cuentas bancarias activas y una vivienda en la urbanización Las Norias de Majadahonda.

Entre los vehículos figuraba un Mini One adquirido en 2013. Este es el único que ya poseía antes de su llegada al Ministerio en 2017. Después compró un Mini Cooper (2022), un Mini Cooper (2023) y un Volkswagen Taigo (2023).

Las fechas coinciden con los años centrales de su relación con Forestalia y llaman especialmente la atención, ya que el matrimonio habría comprado tres coches en cuestión de un año.

La última adquisición fue en octubre de 2025, cuando la pareja se hizo con un Mercedes Benz GLC 300, un modelo cuyo precio ronda los 70.000 euros en el concesionario.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, Domínguez habría puesto a nombre de su esposa la mayoría de estos bienes para no levantar sospechas por su condición de cargo público.

Suyos son el Cooper de 2023 y el Volkswagen Taigo, mientras que a su esposa se le atribuye el Cooper de 2022.

El papel de Domínguez en la trama resulta especialmente importante, ya que varios funcionarios le acusan de manejar a su antojo las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para favorecer a Forestalia.

Él fue uno de los detenidos el pasado día 3, aunque posteriormente fue puesto en libertad. De Domínguez se dice que siguió controlando y dirigiendo estos expedientes incluso después de haberse jubilado, actuando como asesor y manteniendo reuniones con promotores.