Funcionarios del Miteco apuntan a la directora general por el 'caso Forestalia': "Sabía todo y no hizo nada"

En el Ministerio para la Transición Ecológica se conocía el funcionamiento “totalmente irregular” del subdirector de Calidad Ambiental, Eugenio Domínguez, con los proyectos de Forestalia, pero “no hizo nada” para solucionarlo.

Así lo denunciaron varios funcionarios ante la Guardia Civil en los interrogatorios por las investigaciones a las autorizaciones ambientales de Forestalia, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Estos testigos apuntan directamente a la directora general de Calidad Ambiental, Marta Gómez Palenque, que fue nombrada en 2022 por Teresa Ribera.

Según sus declaraciones, Eugenio Domínguez se autoasignaba los proyectos de Forestalia, algo que definían como “extraordinario” puesto que “no llevaba proyectos de ningún otro promotor” y era “contrario al procedimiento de trabajo ordinario”. Todo ello mientras “acudía de forma habitual” a la sede de la empresa “al finalizar su horario laboral”.

Estas cuestiones fueron puestas en conocimiento de la directora general, cargo inmediatamente superior al de Eugenio Domínguez, por parte de funcionarios que vivieron en primera persona esas irregularidades.

Otro de los funcionarios pone de manifiesto que los procedimientos cambiaron a partir de septiembre de 2022, cuando Eugenio Domínguez comenzó a autoasignarse los proyectos de Forestalia. Una documentación que, además, llegaba a través de una memoria USB, omitiendo la entrada por el registro oficial.

Además, un funcionario aseguró tener conocimiento de que otros compañeros recibieron declaraciones de impacto ambiental “elaboradas directamente por parte del promotor”.

Una funcionaria, preguntada por los proyectos en los que ha podido recibir algún tipo de presión para darle prioridad, contestó que fue “en todos los proyectos de renovables”.

Esta situación ya fue puesta en conocimiento por las asociaciones ambientales y distintas plataformas que han encabezado la guerra judicial a los macroproyectos de renovables y la gestión de las autorizaciones ambientales.

“Pedimos que se asuman responsabilidades políticas de las personas que elaboraban esos informes. No nos creemos que Hugo Morán (secretario de Estado de Medio Ambiente) tome decisiones sin que lo conociese la ministra. En el Ministerio de Transición Ecológica no se tomaban decisiones sin que lo conociese la ministra”, denunciaba en rueda de prensa el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte.