Los extrabajadores de la térmica de Andorra estallan contra el Miteco tras el varapalo a la transición justa: "Es la ruina"

Los extrabajadores de la central térmica de Andorra han terminado estallando contra el Ministerio para la Transición Ecológica tras el mazazo a la transición justa como consecuencia del varapalo al proyecto de Endesa.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha dejado en los huesos el plan de la multinacional y reducirá sensiblemente el número de puestos de trabajo, un cambio que, según los sindicatos, exige "explicaciones urgentes".

El secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, cree que pasar de un proyecto de más de 1.800 MW a uno de 406 será "la ruina" para la comarca. "Ha sentado muy mal, es un desastre", reconocía este lunes.

La intención era levantar siete plantas solares (1.200 MWp) y otras siete eólicas (695 MW), pero tras los más de 100 condicionantes expuestos desde Transición Ecológica, la eléctrica ha visto que era imposible ir más allá de los 406 MW.

Esto hará que todo quede reducido a tres parques solares y a uno eólico, recortando también drásticamente los 1.500 millones de euros de inversión prometidos.

Para Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO Aragón, la reducción ha dejado el proyecto "temblando". La resolución, unida a la "incertidumbre" que ha generado en el sector el estallido del 'caso Forestalia', ha hecho que la prometida transición justa sea ahora un mar de dudas.

A esto hay que unir que la apuesta por el hidrógeno no ha terminado de cuajar en el Viejo Continente.

A él le preocupa especialmente que se caigan los proyectos de desarrollo industrial asociados al plan de futuro de Endesa. Sobre todo por su importancia para recolocar gente que perdió su trabajo tras el carpetazo al carbón y atraer vecinos de otros puntos de la Comunidad y el resto de España.

"Asturias y León también están muy pendientes de lo que sucede en Andorra", completa Clarimón, que apuesta por aprovechar la industrialización que persigue Europa para impulsar un proyecto de construcción de placas solares en la zona. "Sería una alternativa que se vería con buenos ojos desde la UE", razona.

El mazazo de la DIA ha dejado noqueado al territorio. Tanto es así que ya ni siquiera se sabe cuáles son ahora los plazos o qué territorios terminarán beneficiándose del proyecto de Endesa.

La empresa asegura que continúa trabajando en el cumplimiento de los siguientes hitos, pero al proyecto le quedan aún, en todo caso, varios pasos antes de que se vean máquinas sobre el terreno. Todavía tiene que conseguir autorización administrativa previa, permiso de construcción, licencia de obra...

"Esto es algo que no esperaba nadie", admite Galve. A su juicio, el Ministerio para la Transición Ecológica "tendría que mojarse y dar la cara". "Vamos a pedir reuniones para que vengan aquí a explicarnos todo y a decirnos la verdad de lo que está pasando", agrega.

Los extrabajadores se enteraron del hachazo al proyecto de Endesa por los medios de comunicación. Esto hace "aún más necesaria" esa reunión, que debería producirse "lo antes posible".

En principio, las plantas se iban a ubicar en los términos municipales de Albalate del Arzobispo, Híjar, Samper de Calanda, Castelnou, Andorra, Calanda, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Jatiel y Alcorisa. El objetivo era sumamente ambicioso: crear 6.300 empleos en total, la mayoría ligados a la fase de construcción, de los que más de 370 serían puestos directos vinculados al proyecto renovable.

Una vez acabado el desmantelamiento de la térmica hubo gente que se pudo recolocar en Calanda o La Puebla de Híjar, pero otros terminaron yéndose a otros puntos de España en busca de una nueva oportunidad.

Para Clarimón, detrás de todo esto radica en una falta de planificación por parte del Ministerio que ha hecho que todo quede "al albur de la especulación". Por ello, pide que los próximos pasos se den con una mayor altura de miras.