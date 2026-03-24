Espinosa de los Monteros presenta la asociación Atenea en Zaragoza: "No es tan difícil arreglar el país"

La ciudad de Zaragoza ha sido escenario este martes de la presentación de Atenea, una asociación definida como "un epicentro de pensamiento liberal-conservador surgido desde la sociedad civil".

Así se lo ha explicado su creador y exmiembro de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a una sala llena de oyentes en el Acuario de Zaragoza. Entre ellos, Marisa Gaspar, la concejala díscola de los de Abascal en el Ayuntamiento de Zaragoza, y Adrián Sarasa, delegado provincial de la asociación en Aragón, quien además ha presentado al propio Espinosa en la capital.

"En una noche difícil, cuando todavía formaba parte del que fue mi partido, alguien me dijo: ‘Adrián, no te rindas, habrá más batallas’. Gracias a Iván por liderar este proyecto y por estar aquí", ha expresado Sarasa sobre "el jefe", como se han referido algunos de los presentes.

Espinosa ha cogido el micrófono para alzar la voz poniendo sobre la mesa "los múltiples desafíos que sufre España" y que, a su juicio, requieren soluciones "más allá de los dogmas políticos".

Y es que, a su modo de verlo, "no es tan difícil" poner solución a los problemas que sufre el país y ante los que, considera, "los políticos no se responsabilizan".

Ha declarado que él no es "ni médico, ni ingeniero de caminos ni abogado", pero que por eso mismo ha creado "este espacio que busca atraer talento".

Así la asociación Atenea se presenta como una "plataforma independiente, no vinculada a partidos políticos, cuyo objetivo es generar debate y propuestas desde una perspectiva liberal-conservadora". Según Espinosa, no pretende ser "ni un cementerio de elefantes ni una herramienta fiscal al servicio de ningún partido", sino un espacio abierto "a la participación ciudadana".

Durante el acto se ha explicado a los presentes (a través de palabras e incluso vídeos explicativos) los cinco pilares ideológicos de la organización: la igualdad ante la ley, la defensa de la propiedad privada, la libertad individual, la economía de mercado y la defensa de la nación española.

Bajo el símbolo de Atenea "asociado a la sabiduría y la estrategia", la entidad apuesta por "el pensamiento libre" de los "compatriotas".

Entre los problemas señalados, Espinosa ha advertido sobre problemas como el "estancamiento económico, con niveles de renta similares a los de 2008, las dificultades de acceso a la vivienda, la desconexión entre universidad y mercado laboral o la saturación del sistema sanitario".

También se abordaron cuestiones institucionales, como la necesidad de reforzar el Estado de derecho, garantizar la separación de poderes y reformar la ley electoral.

"Una autopista de cuatro carriles"

No han faltado en el discurso las menciones a los retos de la inmigración, asegurando que "entre negar un problema y querer echar a ocho millones de personas hay una autopista de cuatro carriles". Y es que, según Espinosa, "no es tan difícil ver que el problema viene de aquellos países culturalmente lejanos que geográficamente están muy cerca".

Tampoco se ha olvidado mencionar el franquismo y los pantanos, "esos que sitúan a los árabes como fachas". Sí, no ha dudado en ironizar con que "los romanos cuando construyeron los acueductos estaban pensando en Franco".

Han sido muchos los palos que ha tocado. De las pensiones y el informe que están preparando desde Atenea, hasta la Inteligencia Artificial y los centros de datos que, dice, "generarán muchos más puestos de trabajo en el futuro".

Asimismo, ha subrayado el papel de Zaragoza como "epicentro de muchísimas oportunidades” y punto clave para el desarrollo económico y logístico. Sobre España ha asegurado que "tiene solución" pero "las cosas no se arreglan solas" y de ahí ha llegado, con un discurso de alrededor de una hora, a la necesidad de impulsar el talento y el debate.

Algo que pretende generarse en Atenea: "Un espacio abierto a cualquier ciudadano para que aporte sus ideas", ha asegurado.

Ha concluido animando a los presentes a su participación activa en la asociación, que prevé organizar actividades como "escuelas de verano, premios e informes para fomentar el debate público". Un proyecto que, ha insistido, "no se financia con subvenciones públicas ni de ningún partido".