Pilar Alegría reclama a Azcón un plan de choque contra los efectos de la guerra de Irán: "No se puede limitar a observar"

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha criticado este lunes la "atonía" y la falta de respuestas del Ejecutivo de Jorge Azcón a las consecuencias económicas de la guerra de Irán.

La diputada cree que la Comunidad no se puede permitir un Gobierno "que se limite a observar" mientras los costes de las familias se agravan y hay sectores especialmente afectados como el de la alfalfa.

Por ello, ha exigido que se actúe de manera rápida con medidas ágiles y concretas. Y "si no tienen ideas", ha propuesto 'copiar' lo que ya se está poniendo en marcha en otros territorios.

Entre las prioridades, ha dicho Alegría, debería estar la activación de un paquete de ayudas directas con líneas específicas para la agroalimentación, el transporte y la industria.

También ha reivindicado un plan de choque para el campo aragonés con ayudas a la compra de fertilizantes y una línea de financiación pública que facilite liquidez a los autónomos y las pymes afectadas.

Su receta pasa, además, por un bono energético autonómico para familias vulnerables que sea compatible con el bono estatal.

Lo importante, ha insistido, es que el Gobierno aragonés "salga de su parálisis". A su juicio, la ocasión merecería, incluso convocar a los agentes sociales y a los grupos políticos.

Todo esto lo ha dicho poniendo en valor los 5.000 millones anunciados por Pedro Sánchez "para que nadie se quede atrás", una realidad que ha comparado con el panorama que se vive a nivel autonómico.

"Pasan los días y las semanas y las preocupaciones del PP y de Jorge Azcón nada tienen que ver con la realidad. No plantean ninguna medida o propuesta en este sentido, cuando su principal función debería ser hacerse cargo de los problemas de los aragoneses", insistía.

Este mismo análisis le ha servido para criticar la "parálisis" que se vive en la región desde el 8-F. De acuerdo con la exministra, las propuestas y soluciones del Ejecutivo de Azcón "son igual a cero", pero ya no solo en lo que respecta a la guerra de Irán, sino en lo concerniente a la Sanidad o la Educación.

Asimismo, ha vuelto a censurar que las negociaciones entre PP y Vox no se estén produciendo en Aragón y que el tutelaje de Madrid sea "total".

Por otra parte, Alegría se ha referido al asesinato machista de Silvia Alonso este sábado en Zaragoza y ha reclamado que la unanimidad de la sociedad se vea reflejada en los minutos de silencio.

Este domingo hubo cuatro en la propia Aljafería, el Edificio Pignatelli, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno.

A su parecer, concentrarlos permitiría trasladar toda la repulsa "de una forma unánime" independientemente de la administración a la que se pertenezca. "Sería importante hacer esa reflexión después de lo visto este pasado fin de semana", resaltaba.