La mujer asesinada en Zaragoza se estaba separando del hombre que ha acabado con su vida y tenían un hijo en común

La mujer asesinada este sábado en Zaragoza estaría en proceso de separación del hombre que ha acabado con su vida. Ambos, según cuentan sus vecinos, tendrían un hijo en común, aunque en estos momentos se encontraba de viaje en Sevilla.

Los hechos han ocurrido a las 9.20, aproximadamente a la altura del portal del número 5 de la calle del Cardenal Cisneros, a escasos metros del colegio Marcos Frechín, en Zaragoza.

Según testigos presenciales, el hombre -de unos 50 años- estaba esperándola en la calle. Tras una discusión, le habría pegado al menos tres tiros y la habría rematado en el suelo, sin que los servicios sanitarios que se han desplazado hasta la zona hayan podido hacer nada por salvar su vida.

Ella, de unos 40 años, salía a trabajar. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la mujer se ganaba la vida en una peluquería cercana, y es allí a donde se dirigía cuando ha ocurrido el terrible suceso.

Las mismas fuentes aseguran que el hombre, que se ha suicidado de otro tiro en la cabeza, ya no vivía en el domicilio.

La escena ha provocado momentos de gran confusión entre quienes se encontraban en Cardenal Cisneros a esa hora.

En un primer momento, los testigos pensaban que el hombre estaba atendiendo a la mujer, pero al oír los disparos han visto qué estaba sucediendo en realidad.

La Policía ha acordonado rápidamente la zona. También se ha tenido que atender a otra mujer de unos 40 años -al parecer, amiga de la asesinada- por un cuadro de ansiedad.

La mujer en cuestión habría empezado a gritar y llorar al conocer lo sucedido.