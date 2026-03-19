Nuevo frente entre Azcón y Sánchez por el bicentenario de Goya: "Aragón no puede ser borrado de la celebración"

Pedro Olloqui, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, en rueda de prensa E. E.

La conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya en 2028 ha abierto un nuevo frente entre los gobiernos de Aragón y España. Mientras Moncloa trabaja en su propia comisión nacional, desde el Pignatelli aseguran sentirse excluidos de los órganos de dirección, y creen que se está alejando la figura del pintor universal de la tierra donde nació y dio sus primeras pinceladas.

De hecho, este mismo miércoles, el presidente Jorge Azcón trasladó una carta a Sánchez para exigir un acuerdo entre ambas instituciones. En ella reivindica que el Gobierno aragonés tenga, al menos, una vicepresidencia, que los reyes de España ostenten la Presidencia de Honor, y que la comisión se constituya en Zaragoza.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha puesto voz a ese enfado del Gobierno aragonés. Reclama que esa comisión nacional tenga presente la importancia de la “aragonesidad en todo lo goyesco”, con “centralidad absoluta”.

De hecho, Olloqui alude a presiones de tres ministros, Ernest Urtasun (Cultura), José Manuel Albares (Exteriores) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial), por ocupar una triple vicepresidencia.

“Recibimos la información de que hay una fuerte presión de ministros por participar. Lo entiendo. Lo goyesco es embriagador y fascinante, pero la ambición de los ministros nos puede dejar al margen de Aragón”, dice el director general de Cultura.

De hecho, el Gobierno aragonés lo compara con la celebración del ‘año Dalí’, en 2004, donde las instituciones catalanas sí contaron con dos vicepresidencias.

“¿Por qué eso es posible en el ‘año Dalí’ y no en el ‘año Goya’? Con Dalí se comparte la catalanidad y con Goya se ignora su aragonesidad”, lamenta Olloqui.

Una comisión en la que el Gobierno de Aragón quiere incorporar también a la Casa Real, dada la influencia que tuvo Goya para la Corona.

“Goya es, por antonomasia, el pintor de los reyes de España, el que lleva a la máxima expresión a esa institución. Lo sabe todo el mundo. ¿Cómo es posible diseñar la efeméride sin el respaldo de la Casa Real?”, cuestiona Olloqui.

En tercer lugar, Aragón reclama que la sesión constitutiva de esa comisión tenga lugar en Zaragoza, como el lugar en el que comenzó a escribir -o pintar- su historia.

“No tiene lógica que se constituya en Madrid. Entendemos que les dé pereza venir a Zaragoza con el aislamiento ferroviario, pero no tanto como para decir que no se debe constituir en Zaragoza, junto a sus primeras obras, como la cúpula Regina Martyrum”, ha incidido.

Para Olloqui, en resumen, este es un ejemplo de la “tendencia” y la “falta de sensibilidad” con Aragón y Zaragoza.

“Naturalmente que Goya es de todos, pero Goya es lo que es por ser aragonés. Eso le hace fascinante para todos. No es privatizar la figura de Goya, pero queremos que se nos reconozca en esa construcción cultural, en donde Goya reivindicaba ser aragonés. Ese es su gran legado”, ha añadido.

Respuesta del Gobierno de España

Tras estas palabras, desde la Delegación del Gobierno de España han defendido que la conmemoración de este bicentenario “es una efeméride muy importante” en la que “se trabaja de la mano de las distintas comunidades y entidades y, por supuesto, con Aragón”.

Para el Gobierno de España, sorprende que “se preocupe más por el reparto de sillones” que “por trabajar por la figura del pintor universal”.

“Entendemos que son días en los que hay que desviar el foco porque seguimos con un Aragón paralizado y bloqueado por unas elecciones innecesarias y por unas negociaciones tuteladas desde Madrid. Por esto, pedimos al Gobierno de Azcón menos ruido y más trabajo para responder a los problemas reales de los aragoneses”, defienden fuentes de la Delegación del Gobierno.

¿Los Premios Goya en Zaragoza?

Uno de los actos que se quiere incluir en el programa del bicentenario es la celebración de la gala de los Premios Goya en Zaragoza en 2028. Según ha explicado Olloqui, la relación con la Academia del Cine es “muy intensa”, aunque todavía no se habría decidido esa ubicación.

“Trabajamos con sintonía. La Academia está centrada en el año 2027, y ve con gran simpatía la ubicación de Zaragoza en 2028”, ha apuntado el director general de Cultura.