Alerta por la limitación de festejos taurinos en Aragón: "Si hay un nuevo foco podemos perder la temporada"

Un encierro celebrado el fin de semana del 7 de marzo en San Juan de Mozarrifar E. E.

No hay fiestas populares sin toros. Una orden no escrita pero muy cierta en los pueblos de Aragón. Este tipo de eventos en muchas ocasiones vertebran los días festivos en los municipios. Sin embargo, la aparición de Dermatosis Nodular Contagiosa ha puesto en jaque a este sector que llega a realizar 3.000 festejos a lo largo del año y tiene 10.000 cabeza de raza de lidia.

Por el momento, la orden del Gobierno de Aragón determina que la suelta de vaquillas y toros embolados se podrán celebrar en la provincia de Teruel y Zaragoza, con la excepción del ámbito territorial correspondiente a las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAs) de Sos del Rey Católico, Tauste y Ejea de los Caballeros, consideradas zona de vacunación preventiva.

La provincia de Huesca se encuentra limitada debido a que el foco de la enfermedad se encontró en Borrastre, en Fiscal.

Mientras tanto, en las Cinco Villas, al encontrarse dentro del perímetro denominado zona de prevención, podrán comenzar a celebrarse una vez que se vacunen todas las OCAs y pase un plazo de 21 días sin detectar indicios de dermatosis nodular contagiosa.

Ante estas nuevas medidas que supusieron ya la cancelación de cuatro festejos en Villamayor de Gállego, el sector taurino que implica a ganaderías, gestores y ayuntamientos de municipios miran con precaución lo que puede suponer económicamente y en vistas de organización.

José María Fernández, de la gestora Gestazar de eventos taurinos, ha sido por el momento el primer afectado ya que fue la organizadora de los eventos que se iban a llevar a cabo en Villamayor de Gállego.

Tanto él como el edil, José Luis Montero, defienden que era una medida que había que acatar por la seguridad de los animales. Si bien este organizador de eventos ve ciertas lagunas ya que el fin de semana anterior se habían realizado festejos en San Juan de Mozarrifar a 12 kilómetros.

"No puede ser que suspenda Villamayor y a los dos días levanten el pie y diga que se pueda celebrar en la zona", señala Fernández ante las dudas que esto ha conllevado dentro del sector. El Gobierno de Aragón defiende que se trató de una medida de precaución ante la enfermedad y tener todo bien atado.

De esta forma, las zonas de restricción no limitan la celebración este fin de semana en Paniza y Alagón. Sin embargo, el ganadero mira con cierto nerviosismo una fecha marcada en su calendario, el Puente de Mayo, ya que tiene acordados eventos en Casetas.

"He contado con una ganadería de las Cinco Villas y si va todo bien la semana que viene podrán vacunar y podría llegar", señala. En caso contrario, la ganadería perdería la corrida y tendrían que buscar una nueva alternativa.

Igualmente, Fernández mira en positivo la situación ya que parece que "está todo más controlado" y se podrán celebrar los eventos con tranquilidad, sobre todo, de cara a agosto y septiembre que son los meses fuertes.

Si bien incide en que "si hay un nuevo foco supondría ya una pandemia de la enfermedad y trastocaría la temporada, incluso perderla": "Estamos ante un año raro".

Llamadas de incertidumbre

No es el único que vive estos días con cierto nerviosismo y muchas dudas. Jesús Arruga, dueño de la empresa taurina Arruga y Tacheli, atiende a este periódico entre llamadas de alcaldes y ganaderos preocupados por la situación.

"Desde que se prohibió en Villamayor son todo llamadas para ver si podrán realizar sus festejos y dónde destinar el dinero invertido", explica Arruga. A lo que señala que este ambiente crea "incertidumbre".

"Los ganaderos tienen que echar de comer todos los días a las vacas. Aquí se adelantan pagos, en los festejos se adelantan pagos de los seguros, de las tasas, trabajo. Todo eso que se va adelantando y si se suspende, se pierde al final", indica.

Como además estos eventos suponen un motor económico para muchos pueblos: "Los festejos taurinos están arraigados a muchos pueblos y atraen a mucha gente de fuera. Si no haces las vacas, muchos no van luego a la orquesta, a cenar o a tomar una cerveza. Por lo que la afluencia de público de fuera no sería lo mismo sin las vacas", incide.

Por tanto, Arruga pide más información a la administración para poder transmitir a los ganaderos y ayuntamientos datos "certeros".