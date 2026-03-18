Confirmado por el BOE: estas son las 5 comunidades que tienen fiesta el Día del Padre este 2026

Mañana, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre, una fecha que coincide con la festividad de San José, padre adoptivo de Jesús de Nazaret. Por ello, esta jornada no solo tiene un significado cultural, sino también un marcado componente religioso.

Durante años, este día figuró como uno de los festivos nacionales más esperados del calendario laboral. Para muchos, suponía una pausa ideal antes de Semana Santa, perfecta para organizar una escapada breve y desconectar de la rutina.

Sin embargo, con el tiempo, la gestión de este festivo pasó a manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esto ha hecho que su celebración como día no laborable dependa de cada territorio.

Así lo refleja el BOE en la Resolución del 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo, en la que se publica la relación de fiestas laborales para 2026, estableciendo el 19 de marzo como un festivo nacional sustituible.

Es decir, cada comunidad puede decidir si mantenerlo o cambiarlo por otra fecha más representativa de su tradición.

Cinco comunidades con fiesta por el Día del Padre 2026

Las comunidades de Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunitat Valenciana, disfrutarán mañana de un merecido parón, siendo una oportunidad ideal para solicitar en el trabajo el viernes 20 de marzo y hacer un puente.

En el caso de Aragón, el 19 de marzo (San José) no ha sido escogido como uno de sus festivos propios en el calendario laboral.

Sin embargo, no está todo perdido en la comunidad. Según ha publicado el Boletín Oficial de Aragón (BOA), cuatro pueblos aragoneses disfrutarán del Día del Padre como festivo local: Azuara, Cubel, Sádaba y Sofuentes.

Para el resto de municipios y comunidades, tocará esperar a la próxima oportunidad para disfrutar de un descanso en el calendario laboral. La siguiente parada llegará con la Semana Santa, que tendrá como festivo nacional el Viernes Santo, 3 de abril. Sin perjuicio del Jueves Santo, que muchas comunidades lo incorporan en su calendario.

A partir de ahí, el calendario seguirá con el Día del Trabajo (1 de mayo), la Asunción de la Virgen (15 de agosto), la Fiesta Nacional de España (12 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre), la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y, finalmente, la Navidad (25 de diciembre).