CHA elegirá nuevo presidente en una asamblea nacional extraordinaria tras la muerte de Joaquín Palacín

El Comité Nacional de CHA, reunido este sábado en Zaragoza, ha acordado convocar una asamblea nacional extraordinaria el próximo 18 de abril en Alcañiz (Teruel) para elegir a su nuevo presidente, conforme a lo establecido en los Estatutos del partido.

Esta decisión se adopta tras el fallecimiento del presidente de CHA, Joaquín Palacín, el pasado 5 de marzo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de los Estatutos de CHA. Tal y como establecen las normas internas corresponde al Comité Nazional convocar una Asamblea Nacional de carácter extraordinario.

Durante la reunión celebrada este sábado, el máximo órgano entre asambleas aborda la situación orgánica derivada de estos hechos y acuerda iniciar el proceso estatutario correspondiente para que la militancia de CHA pueda pronunciarse en el marco de dicha asamblea.

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, señala que se afronta este momento “con responsabilidad, serenidad y respeto escrupuloso” a sus Estatutos y a la voluntad de la militancia. “El Comité Nacional cumple hoy con lo que marcan nuestras normas internas: nos corresponde convocar una Asamblea Nacional Extraordinaria, que será el espacio donde la militancia de CHA decidirá los próximos pasos”, ha señalado.

Asimismo, subraya que “CHA es una organización profundamente democrática y aragonesista, con mecanismos claros para garantizar la continuidad y el funcionamiento del partido incluso en momentos difíciles como los que afrontamos tras el fallecimiento de nuestro presidente, Joaquín Palacín”.

Desde CHA se ha querido trasladar también un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a la militancia en estos momentos tan difíciles, así como de compromiso con la estabilidad y el trabajo político en defensa de Aragón y de los valores de la izquierda.

Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista, falleció a sus 51 años el pasado 5 de marzo como consecuencia de un cáncer. Palacín se retiró de la primera línea política en la pasada legislatura, tras ser diagnosticado de la enfermedad contra la que llevaba luchando desde hace un año.