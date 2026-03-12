El Grupo San Valero reúne a las doce empresas con las que tiene firmada una Cátedra Profesional FP++

Todos ellos han ratificado su Cátedra Profesional FP++ en una jornada que ha contado con la intervención de Patricia Iso, coordinadora del Departamento de Orientación y Empresas de Centro San Valero, que ha expuesto los resultados alcanzados y las actividades desarrolladas en este marco de colaboración, así como los nuevos enfoques e iniciativas que están en previsión.

Las doce empresas adheridas han aportado en el último año un total de 27.000 euros, de los que se han beneficiado un total de 62 alumnos de los centros de Formación Profesional del Grupo: Centro San Valero y CPA Salduie. Esta colaboración ha permitido desarrollar proyectos de Formación Dual y Formación en Centros de Trabajo (FCT), así como la participación activa en jornadas como el Job Day, “4º y Empresa” o el programa “Talento FP Dual”, entre otros.

La parte emotiva la ha aportado Tándem Solidario, con su ponencia “Encuentros emocionales: con el viento en la cara”, en la que Javier Torralba y Raúl Gurrea nos han explicado cómo una idea que surge de las limitaciones particulares de sus dos componentes llega a prestar ayuda desinteresada a personas con capacidades diferentes, movidos por una verdadera motivación social.

Por su parte, María Jesús Cancer, directora de Ntt Data, en representación del resto de entidades con Cátedra Profesional FP++, ha contado su experiencia desde el año 2023 apoyando esta iniciativa que fortalece el vínculo entre formación y empresa.

El acto ha contado con la presencia del vicepresidente del Grupo San Valero, Juan Carlos Sánchez Bielsa, que ha dado la bienvenida a los asistentes, y del director de comunicación del Grupo San Valero, Raúl de las Heras, que ha conducido el acto. No faltaron directivos y trabajadores de cada una de las empresas, así como de los centros del grupo educativo.

Grupo San Valero promueve este tipo de alianzas con la finalidad de poner en valor, junto con las empresas de Aragón, la Formación Profesional a través de la colaboración de todas ellas. De esta forma, las empresas participan activamente en el desarrollo académico de la Formación Profesional y contribuyen a la docencia con la presencia de expertos en las aulas y con la mentorización de alumnos.

La Cátedra Profesional FP++ centra su modelo de formación en dos pluses: Empresa y Universidad. Con el apoyo de las empresas, a través de una dotación económica, se crea una bolsa de becas destinada a facilitar a los alumnos el acceso a la formación, a la investigación y al empleo.

La “Filosofía FP++” es un modelo pionero en Aragón que fue implantado por Grupo San Valero en 2017 y que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 (Educación de Calidad) y número 17 (Alianzas para lograr objetivos), establecidos por Naciones Unidas a través de la Agenda 2030.