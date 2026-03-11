La Inteligencia Artificial perfecciona el cribado del cáncer de colon: "Aumenta un 30% la capacidad de detección"

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse. Los sectores están comenzando a ver las ventajas de alinearse con esta herramienta y el sanitario busca mejorar la calidad asistencial de los pacientes a través de ella.

Ahora llega al cribado del cáncer de colon, que a día de hoy se trata del cáncer con mayor prevalencia en Aragón por encima del de mama o el de próstata.

A pesar de ello, apenas un 40% de la población asiste a hacerse la prueba de cribado que a partir de abril estará habilitada de los 50 a los 74 años. Lo que supone ampliar el llamamiento a 66.000 personas.

Para mejorar la detección entra en juego la Inteligencia Artificial. Se trata así de una herramienta que está comenzando a utilizarse en las colonoscopias para la identificación de pólipos, los precursores del cáncer.

"La Inteligencia Artificial está usando algoritmos que están en el propio sistema y cuando realizas la colonoscopia, te marca la zona donde cree que hay un pólipo", explica Ángel Lanas, jefe de servicio de Digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. De esta forma, puede llegar a ser incluso más rápido que el propio endoscopista.

Más precisión

Además de que llega donde el ojo humano no y permite detectar aquellos pólipos serrados (lesiones planas) que en ocasiones pueden llegar a pasar desapercibidas.

Según explica Lanas, los pólipos serrados se suelen situar en la parte derecha del colon y "a veces están justo detrás de pliegos, cubiertos de mocos y no son fáciles de ver". Hasta estos recónditos sitios llega la Inteligencia Artificial para señalar la presencia de los mismos.

"Está suponiendo una ayuda relevante para la detección de lesiones y por supuesto para poder diagnosticar mejor y más las lesiones premalignas o malignas que están allí y que pueden pasar a veces desapercibidas porque son muy pequeñas o son muy planas y el ojo humano a veces que le cuesta verlo", señala Lanas.

De esta forma los resultados son en positivo ya que como bien indica el jefe de servicio de Digestivo la herramienta de IA "aumenta un 30% la capacidad de detección de pólipos".

Detección de pólipos mediante la IA Cedida

Una cifra reseñable ya que la localización de estos pólipos puede suponer la diferencia, ya que son los precursores del cáncer y con detección precoz se puede evitar que "crezca y que obtengan un potencial maligno mayor hasta que finalmente se desarrolla el cáncer".

La Inteligencia Artificial en la colonoscopia ya ha llegado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y de cara a septiembre "o antes" podrá utilizarse en el Clínico Lozano Blesa.

Por el momento, en este último centro se encuentran trabajando con ella en investigación y en pleno desarrollo con ingenieros con nuevas técnicas.

Avance del diagnóstico

No son los únicos avances a través de la Inteligencia Artificial que se están consiguiendo ya que esta herramienta ya puede hacer el diagnóstico histológico del propio pólipo.

Lo que antes suponía extraer el pólipo y enviarlo al patólogo para determinar el tipo que es, ahora la IA "dice directamente qué tipo de pólipo es".

Más allá del colon, el Hospital Clínico Lozano Blesa está trabajando junto a investigadores de la Universidad de Zaragoza en proyectos europeos para desarrollar una herramienta que permita qué proporción del intestino explorado se ha dejado sin ver.

En definitiva, la Inteligencia Artificial supone "aumentar la seguridad y homogenizar el diagnóstico".