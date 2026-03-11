Confirmado por el Gobierno de Aragón: Teruel tendrá 1.050 nuevas viviendas y un 69% serán de Protección Oficial

Plaza del Torico en Teruel. E. E.

El grupo Térvalis lanzará una macrooperación urbanística en Teruel que permitirá construir 1.050 nuevas viviendas, un 69% -hasta 725- de Protección Oficial.

Las 325 restantes serán libres, según ha confirmado este miércoles la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero.

El Ejecutivo aragonés ha declarado el llamado 'plan Ciudad Jardín Ecológico-Deportiva Los Baños-Teruel' de Interés Autonómico e Interés General.

Esto permitirá recortar los plazos y hará que la empresa se ahorre el Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO).

La inversión estimada es de 165 millones de euros y la ejecución, de entre 10 y 15 años.

La idea es empezar por una primera etapa que permitirá urbanizar y edificar al menos 250 viviendas.

Según han informado desde el Ejecutivo, los trabajos empezarán "inmediatamente después de recibir las licencias urbanísticas correspondientes".

La superficie del proyecto superará los 280.000 metros cuadrados, de los que el 40% serán zonas verdes y espacios libres.

Además, se destinarán 84.000 a equipamientos deportivos y más de 12.000 a usos educativos, culturales o polivalentes "aún por definir".

El plan incluye acceso a través de una conexión con la N-240 mediante la construcción de una rotonda. También se levantarán depósitos de agua y una depuradora que verterá al río Alfambra.

A esto se unirá una planta fotovoltaica de 2,5 megavatios destinada al autoconsumo.

Desde la DGA estiman que el proyecto generará 2.000 puestos de trabajo directos durante su construcción, lo que contribuirá a la llegada y consolidación de miles de trabajadores vinculados a nuevas implantaciones industriales, tecnológicas y logísticas en el entorno del aeropuerto, Platea y otros proyectos estratégicos.