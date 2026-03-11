Azcón pide dimisiones en el Miteco tras los escándalos de Forestalia: "Nadie está asumiendo responsabilidades"

Jorge Azcón no ha tardado en pronunciarse ante las últimas novedades que rodean a Forestalia y el Clúster del Maestrazgo en Teruel. Los informes de la Guardia Civil apuntan a una supuesta trama corrupta en torno a las renovables.

Ante estas informaciones, el presidente de Aragón en funciones ha pedido "responsabilidades" al Ministerio de Transición Ecológica al ser señalado y competente en la tramitación de los proyectos.

"Quien tendría que estar haciendo una reflexión que les llevara a presentar dimisiones es el Partido Socialista", ha reclamado Azcón.

Por lo que ha recriminado que "nadie está asumiendo responsabilidades dentro del Ministerio" por el funcionario "que ha cobrado comisiones a través de la compraventa de sociedades", refiriéndose así a Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental investigado por favorecer las autorizaciones ambientales.

Azcón ha reiterado que "tiene que haber dimisiones en el Ministerio de Transición Ecológica": "Es incomprensible que no se hayan presentado dimisiones".

Unas declaraciones que coinciden además con la intervención de la ahora ministra Sara Aegesen que ha señalado la suspensión de los proyectos de la empresa aragonesa que están bajo recurso y la realización de una auditoría interna.

"Revisar todo aquello sospechoso de duda"

El mensaje del presidente en funciones durante su intervención se ha centrado además en señalar que por parte del Gobierno de Aragón van "a poner en marcha todas las actuaciones que sean necesarias para que se sepa la verdad". Por ello se muestran a colaborar con la Guardia Civil y la Justicia.

"Vamos a continuar revisando todo aquello que pueda ser sospechoso de duda", ha señalado Azcón. Así, no ha descartado que "si es necesario" reabrir la comisión de investigación en las Cortes de Aragón que ya se llevó a cabo durante el 2024 que "nadie tenga dudas de que estaremos dispuestos".

Respecto a ella, Azcón ha recordado que "si en Aragón se ha investigado lo ocurrido es porque fue el Partido Popular quien propuso una comisión de investigación".

"Fuimos nosotros quienes por primera vez, cuando se nos decía desde el Partido Socialista que no ocurría nada, quienes nos pusimos a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Esa es la filosofía y la línea de trabajo con la que vamos a continuar", ha indicado.

CHA se suma a Teruel Existe y pide una nueva comisión de investigación

Mientras, Chunta Aragonesista va a exigir que se celebre una nueva comisión de investigación ante las informaciones que están saliendo a la luz en torno a Forestalia y una presunta trama de corrupción en las autorizaciones ambientales.

La formación espera el apoyo de Teruel Existe e IU y desea contar con el PSOE para analizar minuciosamente en el Parlamento todo lo que desvela la Guardia Civil.

Jorge Pueyo, en rueda de prensa, señalando a los principales implicados en la trama de Forestalia E. E.

Para su portavoz, Jorge Pueyo, es una cuestión de “ética básica política” que las Cortes de Aragón investiguen y pongan el foco en lo que sería uno de los mayores casos de corrupción de la Comunidad.

De salir adelante, para lo que necesitaría el apoyo de uno de los dos partidos mayoritarios, esta sería la segunda Comisión de Investigación sobre la expansión de los macroproyectos de renovables, aunque Pueyo cree que la anterior fue “un desastre”.

“No se sacó nada en claro. Lo positivo es que en la próxima comisión podremos ponerles frente en espejo con los informes de la Guardia Civil y Fiscalía y exigir que nos cuenten qué está pasando. Lo importante de la comisión sería poder pintarles la cara, conocer el fondo de todo, y parar esto para que no siga sucediendo”, ha aseverado Pueyo.

De hecho, el propio Pueyo dice sentirse “engañados y traicionados” al producirse todas estas supuestas irregularidades en el Inaga con ellos en el Gobierno, por lo que pretende volver a llevar a las Cortes al exdirector del órgano ambiental.

“Cuando veo las declaraciones del director del Inaga se me cae la cara de la vergüenza. Debemos volverlo a traer y, con todo el sumario delante, decirle si es verdad o mentira”, ha exigido.

El pasado lunes, Teruel Existe ya puso sobre la mesa la posibilidad de repetir esa comisión de investigación y, aunque ha cargado contra CHA, por anunciar esta propuesta como novedosa, se ha comprometido a apoyarla.

No obstante, desde Aragón-Teruel Existe han advertido que si se repite esta comisión deberá de hacerse “con todas las garantías y de manera pública”, no como la anterior en la que ni siquiera se podían hacer públicos los vídeos de las intervenciones.

En la misma línea se ha pronunciado Vox, personado en la causa judicial y, dice, “dispuesto a llegar hasta el final” para esclarecer todo lo ocurrido alrededor de la expansión de proyectos de renovables.