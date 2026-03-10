El número dos de Lambán se convirtió en socio de Fernando Samper (Forestalia) a los dos años de dejar el Gobierno

Las diligencias del ‘caso Forestalia’ siguen dejando un reguero de nombres vinculados al empresario Fernando Samper.

Uno de los que aparece en el informe de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) es el de Julio Tejedor, mano derecha del socialista Javier Lambán durante sus años al frente del Gobierno de Aragón.

Secretario general de la Presidencia desde 2015, dimitió del cargo en 2021 para volver a la Universidad de Zaragoza, donde comenzó a colaborar con empresas y administraciones en el marco de su trabajo.

El entonces presidente aragonés se despidió de él con un mensaje en X en el que le agradecía su “eficaz y brillante labor” y prometía que seguiría contando con su “talento” para “asuntos cruciales”.

También Tejedor utilizó sus redes sociales para incidir en que la Universidad le iba a dar la libertad que el Gobierno le quitaba. "Libertad de escribir, de ponderar y opinar, de decir lo que hoy la separación de poderes y la educación me impide escribir y decir, sin intereses personales por medio, sin nada que ganar ni que perder", exponía.

Dos años más tarde, el que fuera número 2 de Lambán en Presidencia -uno de los grandes impulsores de la ley contra las puertas giratorias y figura clave para desatascar los proyectos de renovables en Aragón-, fichó por Forestalia como asesor.

Eso era algo ya sabido. Pero lo que desvela ahora la Ucoma es que Tejedor no solo habría asesorado al ‘gigante verde’ sino que también se habría convertido en socio de Fernando Samper.

Lo habría hecho, siempre según la investigación de la Guardia Civil, como parte de la empresa Energía Inagotable de Brenda SL.

La operación se cerró en abril de 2023, pocos años después de haber abandonado su cargo en el Ejecutivo aragonés.

Según la Ucoma, el propietario de Brenda SL, la mercantil Fernando Sol SL -cuyo representante era Fernando Samper-, la 'abrió' a una serie de compradores entre los que se encontraban el propio Samper, Carlos Caballero, Carlos Reyero, Julio Tejedor, Roberto Pérez y Ricardo Félix Samper García.

Preguntado por esta cuestión, Tejedor -catedrático en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza- confirma que asesora el grupo desde, aproximadamente, mediados de 2023.

Subraya, no obstante, que su labor ha sido y es estrictamente profesional, que siempre ha contado con las compatibilidades correspondientes y que en este tiempo se ha limitado a ofrecer asesoría jurídica desde su despacho de abogados.

El exnúmero 2 de la Presidencia asegura que se empezó a distanciar del proyecto en otoño de 2024 y que está "en dinámica de salida" de la sociedad desde octubre de 2025; a la espera de que se aplique el pacto de socios para 'finiquitar' su relación.

Según explica, Samper es el socio mayoritario, mientras que él tiene algo más de un 4%, al igual que el otro socio profesional con el que entró, procedente del mundo de la banca y de perfil financiero. De acuerdo con Tejedor, fue el dueño de Forestalia quien le propuso formar parte de la SL tras coincidir con él en varios foros.

Lo hicieron al calor de las oportunidades existentes en el marco del autoconsumo industrializado y con la condición de que el que fuera mano derecha de Javier Lambán no trabajaría para él en exclusiva, sino que seguiría teniendo a la Universidad de Zaragoza como único empleador.

"Sorprendido"

Tejedor reconoce estar "sorprendido" por todas las noticias que se han ido conociendo en las últimas horas a raíz de la investigación de la Guardia Civil y recalca que de haber sabido o intuido algo habría acelerado su salida.

Aunque admite que hubo un momento en el que dejó de sentirse cómodo en la sociedad, aclara que no fue por haber sido testigo de nada extraño sino por otras cuestiones relacionadas con el desarrollo de sus funciones. "Pensaba que lo que podía aportar no se valoraba. Esa era, al menos, mi percepción", cuenta a EL ESPAÑOL.

A este respecto, subraya que está totalmente "desvinculado" de la compañía y que ni siquiera sabe en qué proyectos anda metida en los últimos tiempos.

Una empresa por 800 euros

Más allá de la mención a Tejedor, las sospechas de la Guardia Civil se extienden a multitud de operaciones desarrolladas en los últimos años en Aragón. Entre ellas hay una que tiene como protagonistas a la familia de Susana Sumelzo y al que fuera consejero de Medio Ambiente entre 2002 y 2011 por el Partido Aragonés (PAR) Alfredo Boné.

En este caso, una de las operaciones que más llama la atención es la relacionada con Renovables Puyal SL, cuya sede social está en el municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros.

Boné y Luis Marruedo, uno de sus directores generales -también bajo investigación-, habrían comprado la sociedad a la familia de Sumelzo en marzo de 2018.

Concretamente, a Fernando y a Juan José Sumelzo. Lo curioso, más allá del apellido de los vendedores, es la cuantía de la compraventa.

La Ucoma la cifra en unos irrisorios 800 euros y confirma que también intervino María del Carmen Espinosa “desconociéndose en calidad de qué”.

El precio llama la atención teniendo en cuenta los 5.000 euros de capital social de la compañía, que actualmente está “inactiva”.

Las sospechas, en todo caso, no terminan ahí. También se extienden a Forestalia Vigilancia Ambiental SL, nombre con el que se rebautizó a Athmos Sostenibilidad SL.

De acuerdo con la Guardia Civil, Nearco Renovables SL procedió a la compra de esta mercantil por un importe muy cercano a los 4 millones de euros.

En su órgano de administración se encontraban tanto Boné como su exjefa de gabinete, Ana Cristina Fraile, y el propio Luis Marruedo, todos ellos, en su día, cargos dependientes del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Es tras la compraventa cuando se produce el cambio de nombre. Pero lo que más ha llamado la atención a los agentes es que, con posterioridad, estas tres personas pasaron a formar parte "como directivos" del grupo Forestalia.

Se trata de un hecho "para nada común", pudiendo tratarse de una "puerta giratoria" por los tratos de favor presuntamente llevados a cabo durante sus cargos en el Ejecutivo aragonés.