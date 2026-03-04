Los plazos tras la constitución de las Cortes: Azcón tiene 2 meses para formar un nuevo Gobierno de Aragón

Superado -con aprobado raspado- el primer examen de Jorge Azcón, la siguiente pantalla va a obligar a redoblar los esfuerzos para evitar lo que él mismo definió como un “fracaso”. Sin un acuerdo con Vox, los votos en blanco de Teruel Existe han evitado que la Presidencia de las Cortes recayera en el PSOE, lo que habría supuesto un duro golpe a la estrategia del Partido Popular.

Así, con María Navarro como presidenta de la Cámara, el reloj se ha puesto en marcha y no se detendrá hasta el próximo 3 de mayo, fecha límite que tiene Jorge Azcón para ser investido como presidente de Aragón.

Las miradas se fijarán ahora en la propia Navarro, ya que en su mano estarán los tiempos de la investidura.

La presidenta de la Cámara tiene, desde este martes, un plazo de diez días para reunirse con todos los partidos, proponer un candidato y plantear una fecha, si bien es posible que no adopte ninguna decisión sobre cuándo se celebraría esa investidura.

En 2023, Marta Fernández, de Vox, agotó el plazo para proponer a Jorge Azcón como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, pero sin fecha. La constitución de las Cortes fue el 23 de junio, nombró a Azcón como candidato el 7 de julio y la investidura fue el 9 de agosto.

Sea como fuere, el calendario que se le abre a Azcón tiene un tope el 3 de mayo, justo dos meses después de la constitución del Parlamento. Si ese día no hay presidente, se volverán a disolver las Cortes y se convocarán nuevas elecciones.

En este tiempo, aparecen varias fechas marcadas en rojo en el calendario del Partido Popular. La primera es el 15 de marzo, las elecciones en Castilla y León, a partir de la cual se espera que Vox pueda facilitar los acuerdos tanto en Extremadura como en Aragón.

La segunda fecha es el 23 de abril, San Jorge y Día de Aragón. Es un marco únicamente simbólico, si bien no sería cómodo para Azcón presentarse en una jornada tan especial para la Comunidad con un gobierno todavía en funciones, algo que tampoco había acontecido anteriormente.

Una semana antes de San Jorge, los días 14, 15 y 16 de abril, el Gobierno de Aragón celebra ‘The Wave’, una de las grandes citas en el calendario de eventos del Ejecutivo, en la que quieren mostrar todo su potencial como hub tecnológico. Se haría raro que el propio Azcón contraprogramara un congreso así con una investidura.

Mientras, en los próximos dos meses coinciden varios festivos, como los de Semana Santa y el Primero de Mayo, aunque la anterior investidura de Azcón ya coincidió en pleno San Lorenzo.

De esta forma, y después de una negociación en silencio absoluto hasta el último segundo, todo apunta a que esta volverá a ser la tónica durante las próximas semanas. El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, no respondió a preguntas tras la sesión de apertura del Parlamento, y desde el PP apelaban a la discreción y la prudencia.

Por cierto, si no hubiera investidura, la repetición electoral sería el 28 de junio. Apunten por lo que pueda pasar.