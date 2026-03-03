El PP de Jorge Azcón se queda 'in extremis' la Presidencia de las Cortes de Aragón: María Navarro dirigirá el Parlamento

Abrazo entre Jorge Azcón y María Navarro tras consagrarse como presidenta de la Mesa de las Cortes de Aragón PP Aragón

Sorpresa mayúscula en el Pleno de las Cortes de Aragón. El PP de Jorge Azcón se queda, por el momento, la Presidencia del Parlamento aragonés con la diputada María Navarro, que será la segunda autoridad de la Comunidad.

Por primera vez en la historia democrática de Aragón, el Pleno de constitución de las Cortes ha comenzado sin tener un nombre claro sobre la persona que presidirá el Parlamento, después de que PP y Vox no llegaran a un acuerdo.

La expectación era máxima en los primeros minutos de la sesión, ya que ningún partido había desvelado sus cartas, hasta que llegó el momento de que cada partido nombrara su candidato a presidir la Mesa. Ahí llegó la aparente bomba.

"Vox no presenta a ningún candidato a presidente", ha dicho el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco.

Ahí emergieron dos candidatos, la popular María Navarro y el socialista Fernando Sabés se iban a disputar voto a voto la Presidencia del Parlamento, y cada papeleta en blanco (las de Vox) sonaba como una puñalada directa hacia Jorge Azcón.

Tal era la incertidumbre que incluso algunos diputados iban contando en un papel cada voto en blanco que iba llegando.

Pero no fue Vox el único partido que iba a votar en blanco. Teruel Existe tampoco iba a apoyar a ningún candidato, lo que fue un respiro para Jorge Azcón.

El resultado, 26 votos para María Navarro (los del PP), 25 para Fernando Sabés (PSOE, Chunta e IU) y 16 en blanco (Vox y Teruel Existe).

No hubo mayoría absoluta, por lo que había que recurrir a una segunda votación.

No se movieron los resultados en esta segunda votación y, ya por mayoría simple, María Navarro iba a ser elegida presidenta de las Cortes.

Por otra parte, las vicepresidencias de las Cortes de Aragón se han saldado entre dos candidatos. El Partido Popular presentó a Fernando Ledesma y por el Partido Socialista Fernando Sabés, volviendo a probar suerte tras no haber logrado la presidencia.

Finalmente, los voto han otorgado la vicepresidencia primera al popular Fernando Ledesma con 26 votos con el apoyo de su partido.

Vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes ha sido nombrado Fernando Sabés con 18 votos con el apoyo del PSOE. El resto de votos han quedado 22 en blanco y uno nulo.

Las secretarias también se han repartido entre el PP de Jorge Azcón y el PSOE de Pilar Alegría. Con 26 votos, Gerardo Oliván Bellosta ha sido nombrado primer secretario y como segunda Beatriz Sánchez con 18.

Vox así volvió a desmarcarse y decidió a voz de Nolasco no presentar candidato. Al igual que el resto de partidos que tampoco pusieron un nombre de su partido sobre la mesa.