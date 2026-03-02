La Universidad de Zaragoza incorpora nuevos títulos de másteres el próximo curso: precios y plazos

La Universidad de Zaragoza amplía la oferta de Másteres Universitarios con seis nuevas titulaciones enfocadas a todas las áreas. Unizar ofrece más de 1.000 plazas con la primera fase de admisión desde este lunes hasta el próximo 23 de marzo. Se trata de la primera convocatoria en la que se ofertan la mitad de plazas, dentro de un catálogo que supera las 2.000.

Una campaña que llega bajo el lema 'Construye tu futuro', ya que un máster "no es cualquier título", sino que permite acceder al mercado laboral, investigar y explorar nuevas metas. Así lo ha explicado Luis Morellón, Vicerrector de Política Académica en la presentación de las nuevas titulaciones.

Esta convocatoria supone la cuarta edición del nuevo mapa de titulaciones de máster iniciado hace tres cursos. Este año, se incorporan seis nuevos títulos que cuentan con el informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón.

En este sentido, los másteres "totalmente nuevos" son Investigación en Práctica Artística, el primero en Bellas Artes que se instala en Teruel; Tecnología para la Salud Digital, que destaca por su desarrollo tecnológico también en el campus de Teruel, y, por último, Marketing y Emprendimiento Agroalimentario.

Pero también se amplía la oferta de otros másteres que han sido "actualizados" y llegan a la Universidad de Zaragoza. Entre ellos están Física del Universo, Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas, Materiales Avanzados y Prevención de Riesgos Laborales.

Todas estas titulaciones se incorporan al campus de Zaragoza y Teruel, aunque hay otros que son interuniversitarios, es decir, que pertenecen a otras universidades, pero se hacen de manera presencial en Aragón. Además, los precios rondan los 2.000 euros, y son todos públicos. "Son para toda la ciudadanía, no para hacer negocio", ha afirmado Morellón.

Pero toda la información está en la página web de Másteres Unizar donde ya se puede realizar el proceso de acceso que se estructura en tres fases. En primer lugar está la de admisión (que se volverá a abrir en junio y agosto) y la de matrícula, que tendrá lugar en julio y septiembre.

Además, la web incluye una infografía donde está toda la información con los principales conceptos, plazos y documentación necesaria para el proceso de inscripción. También se ha incorporado un buscador de estudios con nuevas funcionalidades para explorar la oferta de manera intuitiva y ágil.

Así, la nueva campaña, diseñada por el Vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional de la Universidad de Zaragoza, apuesta por la innovación docente, el refuerzo de competencias transversales, el impulso de aprendizaje interdisciplinar y una mayor flexibilidad.

66 titulaciones

La oferta académica de másteres universitarios para el curso 2026-2027 se compone de 66 titulaciones, que abarcan las cinco grandes ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura).

Además, está respaldada por excelentes equipos docentes e investigadores reconocidos internacionalmente. Siete de ellos tienen carácter habilitante (Abogacía y Procura, Ingeniería en Telecomunicación, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Psicología General Sanitaria, Ingeniería Agronómica y Profesorado), y once son másteres interuniversitarios.

Por último, en lo que se refiere al Máster de Profesorado, "se está estudiando la posibilidad de poder ampliar sus plazas", aunque en principio ya están "al límite".