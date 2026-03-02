Los trabajadores de los centros de menores denuncian "abandono": "Las agresiones están aumentando"

Concentración de los trabajadores de los centros de menores en Aragón en su primer día de huelga E. E.

Los trabajadores de los centros de menores en Aragón inician sus tres días de huelga con una concentración a las puertas de la sede de Ozanam en Zaragoza. Unos pocos trabajadores han podido asistir a esta concentración ante la imposición del 100% de los servicios mínimos para los educadores sociales.

Los sindicatos convocantes UGT, CGT y CCOO se han reunido para manifestar la necesidad de un convenio autonómico justo para poder mejorar las condiciones laborales "que están cobrando poco más que el salario mínimo interprofesional".

Estos tres días de huelga "inauditos" tienen como demanda, sobre todo, reforzar los turnos de trabajo de noche en los que actualmente en muchos centros solo hay una persona.

Una solicitud que va muy en línea con los ocurrido el 9 de marzo de 2025 tras el asesinato de la compañera de Badajoz, Belén Cortés: "En Aragón esto puede pasar cualquier día", ha indicado Héctor García, portavoz de CGT.

Igualmente, solicitan un refuerzo de educadores en los centros educativos. Pero lo más importante "solicitamos a Ozanam, Kairos y Rey Ardiz que de una vez tomen la decisión de tomarse en serio este sector y negociar un convenio".

30% de los trabajadores de baja

El sector de centros de menores está compuesto por al menos 600 trabajadores para 500 menores repartidos en todo Aragón. Sin embargo, desde los sindicatos señalan que al menos "un 30% de la plantilla educativa está de baja".

Así, aunque admiten que se cubren las plazas denuncian que en muchos casos contratan en base "a la precariedad laboral": "Con cualquiera que eche currículum les vale", manifiesta García.

"Hay una huida de los trabajadores del sector a otros sectores laborales, porque ante estas condiciones de trabajo la gente ya no quiere trabajar, tienen un problema para encontrar profesionales y lo van a tener más, porque o mejoramos las condiciones laborales o los trabajadores van a preferir irse a trabajar a cualquier otro sitio antes que aquí", advierte Angélica Mazo, vicesecretaria general de Oficios y Servicios Públicos de UGT.

En este sentido, se ha referido al fracaso de la reunión del SAMA en el que denuncia que el gerente del IASS "no quiso venir ni nos ha dado ninguna respuesta".

"Significa un abandono hacia los trabajadores en un momento tan importante como este, en el que están aumentando las agresiones, los trabajadores están al límite", reclaman.

Por su parte, desde CCOO, Alberto Echevarría, responsable de enseñanza privada, ha demandado la "sobreocupación" que sufren muchos de los centros y la falta por tanto de medios.

"Es necesario y es urgente que tanto las empresas como la administración doten de medios suficientes para que los menores estén atendidos con calidad y corrección", ha señalado.