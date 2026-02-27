La Dermatosis Nodular irrumpe en Aragón: el primer caso confirmado obliga a sacrificar a 130 vacas en Huesca
La DGA pide responsabilidad, pero recuerda que no existe riesgo de contagio en humanos ni por contacto ni por consumo de carne o leche.
Más información: La dermatosis nodular amenaza al sector bovino: "Pierden mucha producción láctea y el cuero no vale nada".
Aragón ha confirmado este viernes el primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en la Comunidad.
Tras los análisis del Laboratorio Nacional de referencia en Algete (Madrid) se ha detectado la presencia del virus en una explotación de 130 vacas de carne ubicada en la localidad de Borrastre, perteneciente al término municipal de Fiscal (Huesca).
Siguiendo el protocolo sanitario establecido, y tras la confirmación oficial, se procederá en las próximas horas al vaciado sanitario total de la explotación afectada conforme a la normativa europea vigente en materia de sanidad animal. Es decir, al sacrificio de estos 130 animales.
En el entorno del foco se activarán de manera inmediata los radios de bloqueo de 20 y 30 kilómetros, con la delimitación de una zona de protección alrededor de la explotación afectada y una zona de vigilancia más amplia.
En estas áreas se aplicarán restricciones de movimiento de animales, controles veterinarios intensivos explotación por explotación y refuerzo de las medidas de bioseguridad con el objetivo de evitar una posible propagación de la enfermedad, según han informado desde el Gobierno de Aragón.
La prioridad es saber cómo ha podido llegar el virus hasta allí.
El Departamento recuerda que no existe ningún tipo de riesgo de contagio en humanos, ni por contacto directo ni por consumo de carne o leche.
Hasta el momento, los casos detectados en España se habían circunscrito exclusivamente a la comunidad autónoma de Cataluña. También se habían declarado numerosas afecciones en Francia.
En Aragón, y tras dos campañas de vacunación, se ha alcanzado un 80% de inmunización en las tres zonas limítrofes con Cataluña —Castejón de Sos, Graus y Tamarite de Litera— y las tres zonas pirenaicas limítrofes con el país vecino—Sabiñánigo, Jaca y Boltaña— donde se han llevado a cabo dichas campañas de inoculación.
No obstante, el municipio afectado aún no había completado la vacunación.
La DNC afecta exclusivamente al ganado bovino. Está causada por un virus del género Capripoxvirus y se caracteriza por la aparición de nódulos en la piel, fiebre, inflamación de ganglios linfáticos y, en algunos casos, pérdida de producción y deterioro del estado general del animal.
Se transmite principalmente a través de insectos vectores como moscas y mosquitos.
Desde el Departamento se hace un llamamiento a la responsabilidad del sector ganadero y se recuerda la obligación de comunicar de inmediato a los servicios veterinarios oficiales cualquier síntoma compatible o sospecha, con el fin de activar sin demora los mecanismos de control previstos en la normativa.
Entre tanto, el Gobierno de Aragón mantiene activa la vigilancia epidemiológica y la coordinación con el Ministerio y el resto de comunidades autónomas para proteger la cabaña ganadera y minimizar el impacto sanitario y económico.