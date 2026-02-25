El PP aspira a cerrar un acuerdo "global" con Vox en Aragón antes del 3 de marzo y reivindica el "liderazgo" de Azcón

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. E. E.

El PP-Aragón aspira a cerrar un acuerdo "global" con Vox antes del próximo 3 de marzo. El pacto abarcaría la Presidencia de las Cortes de Aragón, el próximo Gobierno y la estabilidad presupuestaria que tanto reivindica Jorge Azcón.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha descartado este miércoles que la Presidencia del Parlamento autonómico vaya a desgajarse del resto de aspectos a negociar.

¿Qué quiere decir esto? Que si el próximo martes hay presidente (o presidenta) de Vox será síntoma de que las conversaciones de populares y voxistas van por buen camino.

Si el PP termina al frente de la institución tampoco habría que dar todo por perdido, ya que los populares podrían buscar un nombre 'de transición' y ceder el asiento a Vox en caso de acuerdo.

Si esto fuera así, recalcaban desde la DGA, no debería interpretarse 'a la extremeña', ya que, a diferencia de lo que sucedió con María Guardiola, aquí se lleva semanas negociando.

Una vez 'desbloqueadas' las Cortes, unos y otros tendrían 8 semanas -dos meses- para poner nombre a los próximos consejeros y directores generales.

Tanto es así que Vaquero cree que hablar de consejerías antes del día 3 es "prematuro", por lo que, salvo giro de guion, la letra pequeña del acuerdo no se conocerá hasta pasadas las elecciones de Castilla y León.

La vicepresidenta también ha reivindicado el "liderazgo" y la "autonomía clara" de Azcón en las negociaciones con Vox.

La dirigente popular ha recalcado que fue el presidente aragonés el que asumió desde un primer momento las conversaciones "y sigue siendo él" quien está al frente.

"¿Alguien cree que otra persona distinta decidirá lo mejor para Aragón?", continuaba Vaquero, remarcando que esto "no está reñido con una lealtad y una normalidad en las conversaciones orgánicas que pueda haber, teniendo en cuenta que el PP es un partido nacional".

Silencio, se negocia

El Gobierno de Aragón no ha querido aclarar con quién comió este martes Jorge Azcón en Madrid, de qué habló con Tellado o si se reunió presencialmente con dirigentes de Vox.

Desde la DGA insisten en que tiene que imperar la prudencia y la discreción. Es todo lo contrario a lo que ha sucedido desde que el PP nacional tomó las riendas e hizo público su ya famoso decálogo, rechazado por Vox.

Para Vaquero, es lógico que el PP quiera garantizar la "coherencia política" de los acuerdos.

