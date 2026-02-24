Así será The Wave 2026: cinco espacios diferentes y dedicará un día al público general con Jordi Wild de ponente

The Wave 2026 ha aterrizado este martes en Barcelona para dar a conocer los primeros trazos de una nueva edición, que tiene el listón muy alto, pues el año pasado reunió en el Palacio de Congresos de Zaragoza a más de 15.000 personas.

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha participado en la iniciativa promovida por Prensa Ibérica y en la que se ha reunido una representación del tejido empresarial y social de Cataluña. Allí ha anunciado que la nueva cita tecnológica se celebrará del 14 al 16 de abril y tendrá cinco espacios diferenciados.

Mar Vaquero ha adelantado que 'The Wave' "mantendrá los cinco espacios de la edición pasada, más el Pabellón Puente de Zaragoza, como un espacio más singularizado, dedicado al sector industrial de los centros de datos".

Participantes en el evento de Prensa Ibérica en Barcelona Gobierno de Aragón

En este evento, celebrado en la Fundación Joan Miró, Mar Vaquero ha subrayado que The Wave “es la metáfora perfecta del momento que vive Aragón”, caracterizado por un crecimiento exponencial en materia tecnológica y con inversiones que superan los 90.000 millones de euros.

“Una ola no se detiene cuando avanza. Suma fuerza a medida que integra nuevas corrientes y ya podemos afirmar que nuestra comunidad es un actor tecnológico relevante en Europa”, ha recalcado.

“En esta próxima tercera edición, queremos consolidar y aumentar el enorme impacto y proyección que ya tiene The Wave, y la tecnología en el tejido empresarial y social en su conjunto”, ha apuntado Vaquero.

La vicepresidenta aragonesa ha destacado “el papel de Barcelona en el sector tecnológico, un sector importante y con mucha proyección, en el que se pueden generar sinergias con Aragón, sobre todo en el ecosistema empresarial y social”.

Cinco espacios y tres jornadas

Del 14 al 16 de abril, Aragón volverá a situarse en el epicentro del talento, la innovación y la transformación empresarial con la celebración de The Wave 2026, un encuentro que consolida un ecosistema en pleno crecimiento.

La cita refuerza su posición como uno de los grandes foros de referencia en materia tecnológica y empresarial, no solo por su dimensión, sino por su ambición y su impacto real en la economía y la sociedad.

Durante tres jornadas, el evento convertirá el Palacio de Exposiciones y Congresos en un espacio donde las ideas se transforman en oportunidades y las conexiones en proyectos tangibles.

The Wave 2026 se estructurará en cinco grandes espacios diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva y altamente especializada:

Planet Zero, centrado en los grandes retos estratégicos.

Lunar Lab, concebido como laboratorio de ideas y aprendizaje práctico.

Nebula Lounge, orientado al networking de alto nivel.

Expo Horizon, un área expositiva donde las empresas presentarán soluciones concretas y aplicables.

Un escenario exterior que cobrará más protagonismo que nunca, ofreciendo experiencias únicas al finalizar cada jornada.

Este diseño responde a un modelo que apuesta por la simbiosis perfecta entre charlas inspiradoras, talleres prácticos y espacios de encuentro pensados para generar negocio y trasladar el conocimiento a la vida real.

Las jornadas del 14 y 15 de abril estarán centradas en el ámbito empresarial, con la participación de compañías líderes que están impulsando la transformación digital y tecnológica tanto en España como a nivel internacional.

Entre ellas destacan Amazon Web Services, Hiberus, Integra e Ibercaja, junto a otros referentes globales como Microsoft, TDG y Telefónica. Su presencia, junto a la de más de 250 ponentes confirmados, convertirá esta edición en un punto de encuentro clave para directivos, profesionales y empresas que buscan anticiparse a los desafíos del mercado y liderar el cambio.

Además, The Wave pondrá el foco en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la creación y el desarrollo del talento, desde la formación inicial hasta la recualificación profesional, promoviendo la preparación de la sociedad para los empleos del futuro.

La última jornada, el 16 de abril, abrirá sus puertas a toda la ciudadanía, acercando el emprendimiento y la tecnología a nuevos públicos mediante talleres, casos de éxito y experiencias diseñadas para inspirar a la próxima generación de innovadores.

Como cierre de esta edición, el reconocido creador de contenido Jordi Wild será el último ponente de 2026, sumándose a un cartel que promete superar todas las expectativas y consolidar una edición, una vez más, impresionante.