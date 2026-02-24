Fernando Puente, hematólogo: "Casi la mitad de nuestros nuevos donantes de médula ósea son jóvenes"

Fernando Puente, director técnico del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón E. E.

El director técnico del Banco de Sangre y Tejidos aplaude la iniciativa de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza para animar a los más jóvenes a donar.

La donación de médula ósea pasa por un momento muy dulce en Aragón. La iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad de Zaragoza junto a Dona Médula Aragón ha hecho que los más jóvenes enfoquen su mirada en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

La propuesta impulsa un sorteo de 35 menús en las cafeterías de Ciencias y Matemáticas y 20 pinchos de tortilla para aquellos estudiantes que se acerquen a inscribirse en el registro de donantes de médula. Una iniciativa que busca dar a conocer la importancia de la donación de médula, sobre todo, entre los más jóvenes.

Desde dentro del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón lo ven como un repunte y una visibilización ante todo el trabajo que realizan para impulsar la donación. Detrás de todo el trabajo dentro de la institución está Fernando Puente, director técnico del Banco de Sangre y Tejidos, que repasa los aspectos claves de la donación de médula.

P.- ¿Por qué es tan importante la donación de médula ósea?

R.- Hay patologías, especialmente enfermedades hematológicas, cuyo tratamiento requiere una regeneración de la médula ósea y una inmunomodulación. Para ello se necesita un donante sano que proporcione los progenitores hematopoyéticos que van a dar lugar a las células de la sangre y del sistema inmune.

La importancia de estas campañas de donación de médula radica en garantizar la disponibilidad de donantes para los pacientes que precisan un trasplante de médula ósea.

P.- ¿Notan un desconocimiento sobre este tipo de donación?

R.-Sí. Muchas personas asocian el hacerse donante con donar realmente la médula. Pero esto no es así. Cuando una persona se hace donante de médula, lo que ocurre es que se incorpora a un registro de potenciales donantes, tras hacer un análisis que permitirá valorar su compatibilidad con los pacientes que puedan necesitar el trasplante.

En caso de que en un momento determinado un potencial donante se considere compatible con un paciente, se realiza un tipaje confirmatorio y se pone en marcha el verdadero proceso de donación.

P.- ¿Cómo se procede a la donación?

R.-Se llama trasplante de médula ósea porque originalmente se hacía obteniendo los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea, fundamentalmente por punción en las crestas ilíacas de la cadera.

Hoy en día la mayor parte de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos se hacen a partir de sangre periférica mediante un procedimiento de donación de aféresis.

P.- Estos jóvenes han lanzado una iniciativa muy noble, como principal responsable, ¿cómo valora este tipo de propuestas? ¿Le sorprendió?

R.- Este tipo de iniciativas que afectan a personas jóvenes son muy interesantes porque inciden de lleno en el grupo de población más relevante para incluir en el registro de donantes de médula, ya que para proceder a este registro el donante debe tener una edad entre 18 y 40 años.

Detrás de estas campañas hay un esfuerzo notable por parte de los grupos de jóvenes y de Dona Médula, en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

P.- ¿Por qué son tan importantes los donantes jóvenes?

R.- La incorporación de donantes jóvenes al registro permite mantener su disponibilidad durante más tiempo, ya que se mantienen en activo hasta los 60 años. Además, para seleccionar al donante más idóneo de entre varios compatibles, un criterio válido puede ser la edad, a favor del donante más joven.

En los últimos años, cerca de la mitad de los nuevos donantes que se incorporan en Aragón al Registro pertenecen a la franja de edad de entre 18 y 25 años.

P.- Son buenos datos este cambio de tendencia entre los donantes...

R.- Hace años la donación de médula era más desconocida y los donantes procedían habitualmente del entorno de pacientes que requerían un trasplante. Actualmente se trabaja en campañas específicas para la captación de donantes sanos no relacionados con pacientes, que han permitido ampliar considerablemente el número de donantes, que además son más jóvenes.

P.- ¿Cómo está funcionando la campaña? ¿Los aragoneses somos generosos?

R.- Esta campaña pone en evidencia nuevamente la solidaridad de los aragoneses. En 2026 (hasta el 20 de febrero) hemos incorporado 75 nuevos donantes al registro, lo que representa aproximadamente el doble de las inscripciones que tuvimos en el mismo periodo de 2025.