El coste de la huelga de médicos alcanza el millón de euros en Aragón: 921 cirugías y 16.000 consultas suspendidas

Los cinco días de huelga de médicos en Aragón tienen un coste que se cifra en un millón de euros. Así lo ha estimado el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero.

Según ha explicado, este es el coste que tendría que hacer frente el Gobierno de Aragón para que el servicio sanitario se pusiera al día y hacer frente a las demoras causadas por las jornadas de huelga.

"Esas horas extras que tendrían que hacer nuestros profesionales para recuperar la demora costaría un millón de euros", ha indicado Bancalero.

Si bien, el consejero en funciones no ha dado estimaciones de un posible cronograma para absorber las cirugías, consultas y pruebas suspendidas durante este periodo de cinco días.

Lo que sí ha proporcionado son datos de todas aquellas consultas canceladas. Según datos compartidos por Bancalero, hubo "aproximadamente 16.000 consultas" afectadas, las cuales la mitad correspondieron al ámbito hospitalario y las otras en atención primaria. A estas se añaden las 921 intervenciones quirúrgicas que se vieron suspendidas.

Ante estos datos, ha asegurado que se están reprogramando las citas. Aquellas que son prioritarias "entran criterios clínicos y las desarrollan nuestros profesionales en el día a día".

En esta misma línea, Bancalero ha recordado que ante el conocimiento de la huelga "ya se reservaron huecos en las agendas para estos pacientes que entienden que su valoración es prioritaria".

De igual manera, el consejero en funciones ha lanzado un mensaje de apoyo a los profesionales para los que "los pacientes son lo primero y no han dejado de atender en ningún momento a ningún paciente".

Por todo ello, Bancalero ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, que "sobra ya como titular del Ministerio de Sanidad".

Asimismo, se ha mostrado del lado de los profesionales con su rechazo al Estatuto Marco: "Entendemos desde las comunidades del Partido Popular que la reivindicación es justa. Nosotros no apoyamos ese borrador porque entendemos que ha nacido sin el consenso de los profesionales", ha subrayado.

La huelga también tuvo tintes autonómicos al pedir los profesionales mejoras en sus condiciones laborales en forma retributiva. Bancalero se ha defendido señalando que "ya se estaba hablando" pero que "no se puede hacer todo a la vez".

Entre sus intereses ha comentado que se está trabajando para que las horas extraordinarias que en este momento se pagan por debajo de la ordinaria lleguen al mismo nivel como además que se retribuya "verdaderamente" estas horas.

De igual forma, ha resaltado que en estos 30 meses de gobierno se han llegado a acuerdos como la puesta en marcha de las jornadas de 35 horas semanales o el lanzamiento de ofertas públicas de empleo por más de 4.600 profesionales para el sistema público.

Así bien, ha matizado que se mantendrán reuniones con los sindicatos convocantes por un lado si bien ha aclarado que al estar "el gobierno en funciones no podemos en este momento avanzar ninguna medida que no podamos cumplir".