Cierran al tráfico el acceso a Llanos del Hospital por riesgo de aludes: estará cortado hasta esta tarde

El acceso a Llanos del Hospital (Huesca) permanecerá cortado al tráfico durante este domingo por riesgo de aludes. Desde el Gobierno de Aragón confirman que el corte alcanzará desde las 11.00 hasta las 19.00. La carretera Baños de Panticosa también se mantiene cortada al tráfico por peligro de aludes y nieve.

El pasado mes de enero Aragón vivió un mes trágico en sus montañas. Siete personas perdieron la vida el mes pasado en diferentes aludes, los dos últimos el pasado 29 de enero cuando una avalancha les sorprendió fuera de pista de la estación de esquí de Cerler.

Una situación que, según los expertos, no se da desde hace diez años. De hecho, habría que irse hasta la temporada 2012-2013 para encontrar una temporada similar en cuanto a lo que es el peligro tan constante de nivel 4 superior.

Obras

Por otro lado, también la carretera ZP-1303 entre Asín y Orés permanecerá cortada al tráfico aunque en este caso será por obras. A partir de mañana lunes, 23 de febrero, los trabajos llevados a cabo por la Diputación de Zaragoza se desarrollarán en el tramo entre los puntos kilométricos 3,150 y el 6,480.

Los trabajos van a consistir en la mejora del firme y tendrán una duración aproximada de cuatro días laborales. Las obras se desarrollarán durante el horario laboral, de 8.30 a 18.30 aproximadamente y el tráfico se reestablecerá cuando finalicen los trabajos sin previo aviso.