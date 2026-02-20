Miles de personas se manifiestan contra el Estatuto Marco en Zaragoza: "De vocación no se come"

A gritos de "¡Paciente, escucha, esta es tú lucha!" o "¡No nos mires, únete!" ha transcurrido una multitudinaria manifestación por la sanidad pública en el centro de Zaragoza que ha llegado a juntar a 1.500 personas, según datos de Delegación de Gobierno.

La manifestación contra el Estatuto Marco de Mónica García y unas mejores condiciones laborales en Aragón ha supuesto el gran final para cinco días de huelga de los facultativos médicos que los sindicatos médicos (Cesm Aragón y Fasamet) valoran de éxito con un 85% de seguimiento.

Con una gran pancarta de "yo apoyo a los médicos" han acudido Rosa y Elena. Ambas familiares de médicos de Zaragoza que con una pancarta cosida y hecha a mano han decidido ir a acompañar a los profesionales porque "no hay derecho".

"En los días de guardia salen cansados, agotados, reventados. Estoy muy irritada", ha señalado Rosa mientras miraba como más y más gente se iba uniendo a la manifestación.

Al igual que Rosa y Elena, han acudido Santiago Moreno y Pedro Mora, dos médicos de familia jubilados, que a pesar "de que no nos toca ya a nosotros" no han dudado en venir a apoyar a sus compañeros que siguen trabajando.

"Nosotros hemos venido de la medicina rural y éramos esclavos, ni sábados ni domingos, no nos han pagado una sola guardia", ha manifestado. Ahora, con una perspectiva desde fuera, estos médicos retirados reivindicaban que ha llegado el momento de decir "basta ya".

"Tenemos familia, queremos descansar, tenemos derecho a un horario, que se coticen las horas de guardia como los demás. Todo es una situación insostenible", ha subrayado.

Si el pasado de la medicina ha acudido a reivindicar unos derechos justos, en esta manifestación también ha dejado caer muchos estudiantes del grado de Medicina que ven su futuro con "mucha preocupación".

Eduardo Forcada y Alicia Guillén, estudiantes de 5º de Medicina, no han dudado en acudir a la cita para reivindicar que "la normativa se tiene que hacer con los médicos".

A pesar de que aún no han dado el salto a la medicina profesional tras lo que han visto en sus prácticas, han confesado que ver su futuro "muy negro": "Estás estudiando seis años más cuatro de mir y es verdad que tenemos vocación, pero eso no puede con todo", han reflexionado. A lo que han concluido: "De la vocación no se come".

Manifestación contra el Estatuto Marco en Zaragoza este viernes Javier Cebollada EFE

En la misma situación está Sara Sáenz, esta joven también de 5º de carrera, ha acudido con su bata acompañada de sus compañeras de clase. Tras cinco años de carrera, ha admitido que "de lejos todo parecía más bonito".

"Ahora que estás dentro te das cuenta de que realmente no es tan bonito como lo pintan. Trabajar 24 horas sin dormir debería ser ilegal", ha denunciado.

Una manifestación que culmina cinco días de huelga y movilización "que han sido masivas". Así lo ha valorado Mercedes Ortín, secretaria general de Cesm Aragón, antes de dar comienzo a la manifestación.

"Queremos negociar con el ministerio de Mónica García y con la consejería de José Luis Bancalero y queremos formar parte de la gestión de las negociaciones", ha señalado.

Unas conversaciones que, a nivel autonómico, parece que no van a tardar en llegar, ya que Ortín ha confesado que el Gobierno de Aragón los ha citado una vez que se conformen las Cortes de Aragón el 3 de marzo.

Si bien, desde el comité de huelga han señalado que no entienden por qué no pueden ir avanzando en un acuerdo antes de que llegue la segunda huelga convocada para el 16 de marzo.

"Con el Gobierno de Aragón queremos negociar y abordar el déficit de médicos en los centros de difícil cobertura porque desde que ha llegado el Gobierno de Azcón han hecho ocurrencias que lo único que ha derivado es tener que contratar con la privada una serie de guardias. Entendemos que esas medidas han fracasado", ha señalado Ortín.

A nivel nacional los médicos reclaman una conversación con el Ministerio de Sanidad para redactar un estatuto propio con el fin de eliminar las guardias y que sean voluntarias y una retribución justa para las horas complementarias.

Con esto acaba una huelga de cinco días que ha tenido un apoyo por parte de la ciudadanía: "Nos han escuchado y se sorprenden mucho porque tenemos unas condiciones surrealistas", ha destacado Beatriz Forniés, anestesióloga del Hospital Clínico de Zaragoza.