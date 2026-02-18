Raquel, paciente de cáncer afectada por la huelga de médicos: "Tenía revisión y me la han retrasado a junio"

SaludInforma de la paciente afectada por la huelga de médicos E. E.

La huelga de médicos de cinco días deja estampas tan llamativas como decenas de profesionales a las puertas de sus puestos de trabajo gritando y manifestándose contra un Estatuto Marco que señalan de abusivo y que va contra el médico y el paciente.

Sin embargo, en los pasillos de los hospitales también se ve la otra cara como es la de pacientes esperando a ser llamados a consulta sin que esto termine ocurriendo.

Esto mismo lo vivió Raquel Martínez. Esta paciente oncológica tenía cita este lunes 15 de febrero en el Hospital Universitario Miguel Servet para la revisión de una intervención que le tuvieron que hacer en el endometrio en el mes de octubre.

Esta se trataba de la eliminación de unos quistes "que no eran malignos", pero que hacía falta quitar por su salud y tras haber pasado por un cáncer de mama hormonal en el año 2016.

Una consulta que no llegó a ocurrir debido a la huelga de médicos. "Nadie me ha avisado, estuve 15 minutos ahí esperando a la enfermera, pero nadie aparecía", cuenta esta paciente.

Ante esta situación señala que fue ella misma la que se acercó al centro de control para saber qué estaba ocurriendo y ahí conoció que su médico no estaba pasando consulta.

"Lo único que me dijeron era que estaban reprogramando las consultas, que me avisarían", dice. Así, el movimiento de fechas no ha sido de un día para otro, sino que una consulta de revisión a los cuatro meses se acaba de duplicar en tiempo ya que le dan cita para junio.

A pesar de todo, Raquel puede decir que está todo bien al tener un seguro privado que le respalda y con el que hace seguimiento periódico de su estado de salud. "Estoy tranquila gracias a ello, pero otros no pueden decir lo mismo", reclama. A lo que añade que este tipo de trato genera una sensación de "inseguridad" en el sistema.

"Los pacientes de cáncer vives siempre con esa espada de Damocles a ver qué va a suceder y que te retrasen este tipo de consultas es vivir en una incertidumbre", subraya.

Por todo ello denuncia "una falta de comunicación muy grave": "En mi caso todo está bien y era una consulta rutinaria, pero ha supuesto perder mi tiempo y tener que reorganizar mi agenda del trabajo".

Una operación aplazada

El pesar igualmente es doble ya que esta paciente zaragozana no es la primera vez que vive las consecuencias de una huelga de médicos a nivel nacional. El Estatuto Marco está trayendo grandes consecuencias y un llamamiento masivo a días de paros y huelgas por parte de los facultativos sanitarios.

Entre ellas, el 13 de junio los médicos salieron a la calle para reivindicar una ley propia. Una fecha que también estaba marcada en el calendario de Raquel con una cruz en rojo muy importante al tratarse de una intervención quirúrgica.

No se trataba de una cirugía sin importancia ya que era la reconstrucción de pecho "que llevaba ya 7 años esperando". Así, con una fecha que costó en llegar, finalmente ese día terminó cayendo en saco roto.

Raquel estaba citada para el 13 de junio a las 8.00 en el Hospital Clínico Lozano Blesa aunque no se llegó a presentar por pura superstición. "Sabía de la huelga y llamé esa misma mañana a preguntar para conocer qué sería de mi operación y ahí fue cuando me dijeron que la suspendían", resalta.

Así señala que si no hubiera sido por ello, "me hubiera presentado como un reloj en el hospital y me hubiera encontrado con la nada".

Finalmente la espera de siete años sumó siete años y dos semanas ya que le reprogramaron quince días después la operación tan esperada.