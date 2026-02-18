Estudiantes de medicina se suman a la huelga: "Ves cómo viven los compañeros y se te quitan las ganas de todo"

La huelga de médicos continúa. Se llega así al ecuador que está evidenciando el malestar de los profesionales sanitarios que salen a manifestarse a las puertas de sus puestos de trabajo contra el Estatuto Marco de Mónica García y las condiciones laborales impuestas por el Gobierno de Aragón.

Este miércoles, los representantes de los sindicatos convocantes Cesm Aragón y Fasamet se han trasladado al Centro de Salud de La Jota para puntualizar que en la Atención Primaria la huelga también afecta.

Ante las puertas de este centro de salud de Zaragoza se han concentrado una decena de profesionales, entre ellas, Enide Díaz, Daniela Morlanes, Lucía Tamparillas y Rebeca Suñén. Estas cuatro estudiantes están ejerciendo sus prácticas en su 6º año de Medicina en la Universidad de Zaragoza.

"Vemos la situación cada vez que rotamos en un sitio, vemos la situación por la que pasan nuestros tutores, nuestros compañeros residentes y por una parte no queremos eso para nuestro futuro laboral ni mucho menos", señalan entre sus motivos para encontrarse con sus compañeros manifestándose.

Entre las conclusiones que sacan de lo que llevan viendo en estos meses es que las condiciones de trabajo en el ámbito hospitalario y primario "ni siquiera son buenas para el paciente".

"No puedes estar viendo aquí un paciente cada 5 minutos cuando realmente una consulta debería llevar su tiempo. Y no se puede estar viendo tantos pacientes todo el rato, ni por el bien del médico ni por el bien del paciente"; reflexionan.

Ante la situación de poco descanso en la que viven los médicos y que, por el momento, no han experimentado en carne viva señalan que no se van a conformar. "No es solo que tú como persona te merezcas unas condiciones dignas de trabajo, no es solo la carga de pacientes. Hablamos también del tema de las guardias, de muchas horas, muy poco profesional para la carga de pacientes que hay", valoran.

En cuanto a su futuro lo ven algo incierto, sobre todo, en el ámbito de la medicina familiar en el que se mueven ahora durante las prácticas.

"Las salas de espera están llenas y si no, la gente está esperando a que le llegue la cita. Es un problema para los pacientes, que es algo que nos preocupa, y es un problema para nosotros porque los que estamos no paramos y tampoco podemos hacer más", recalcan.

Esta situación de saturación que están viviendo y que pueden observar entre compañeros ha hecho que en algún momento se replanteen ciertos aspectos de cara a su futuro y a la hora de hacer el Mir, tal y como confiesan, lo que ven "hace que te replantees algunas cosas".

"A veces rotas en un sitio y ves el nivel de vida que llevan y piensas que esta especialidad me encantaba, pero es que viven tan mal que se me han quitado todas las ganas que tenía", lamentan.

Si bien están viendo que, ante la carga de trabajo y largas horas que les esperan, se plantean optar por especialidades que "no nos gustan tanto y, sin embargo, bueno, es algo más tranquila y lo planteas por mi calidad de vida y no tanto por lo que me apetezca".

Ante estas condiciones laborales que les esperan en un futuro no muy lejano se convoca esta huelga. "Queremos negociar todo lo que afecta a nuestro entorno laboral, todo lo que afecta a cómo hay que fidelizar médicos en Aragón. No podemos estar a golpe de ocurrencia de un Gobierno en Aragón que durante dos años ha legislado y ha tomado medidas, ya no con los médicos, sino muchas veces contra los médicos", ha denunciado Merche Ortín, secretaria general de Cesm Aragón.

Casi 400 operaciones suspendidas

La huelga de médicos también está trayendo cierta guerra con la cifra de seguimiento de la huelga. Los sindicatos señalan de un 80% en ámbito hospitalario y 50% en atención primaria.

Por su parte, el Gobierno de Aragón apunta hacia un seguimiento de un 12,59% en jornada de mañana con 507 efectivos en huelga de 4.028.

Según el desglose por provincias, en Huesca, de 586 efectivos reales, han hecho huelga 22 (3,75%); en Teruel, de 355 efectivos, han hecho huelga 40 (11,27%); y en Zaragoza, de 3.087, han hecho huelga 445 (14,42%) .

Por lo que respecta a las intervenciones quirúrgicas, en los dos primeros días se han tenido que cancelar 397 operaciones, 198 este martes.