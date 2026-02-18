El CEIP Ramón y Cajal de Cuarte de Huerva ya tiene los permisos para continuar las obras de la cocina y comedor

Las obras de adecuación de la cocina y el comedor del CEIP Ramón y Cajal podrán comenzar próximamente tras haberse obtenido la última autorización administrativa necesaria, correspondiente a la Dirección Provincial.



La solicitud de reposición de equipamiento y mobiliario se venía considerando necesaria desde hace meses con el fin de renovar y actualizar los espacios de cocina y comedor, permitiendo así mejorar los servicios a los que accede el alumnado e impulsar la calidad del centro, garantizando unas instalaciones más adecuadas, seguras y acordes a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Dicho procedimiento requería la conformidad de distintos organismos. En concreto, exigía la autorización de la Dirección del CEIP Ramón y Cajal, la conformidad de ARAMARK EUSKADI, S.L., empresa responsable del servicio de catering del comedor, y la aprobación de la Dirección Provincial. Una vez obtenidas las dos primeras, y enviada correctamente toda la documentación requerida, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, a través de la concejalía de Educación y Sanidad, intensificó las gestiones para impulsar y agilizar la resolución del trámite pendiente.

Tras meses de trabajo coordinado, ya se ha conseguido la autorización del director del Servicio Provincial, Rafael Lizandra Laplaza, lo que permite dar luz verde al inicio de las obras.

Esta adecuación contempla la reposición y actualización del equipamiento y del mobiliario de la cocina y el comedor, con el objetivo de optimizar las condiciones en las que se presta este servicio esencial para el alumnado y sus familias. Una intervención que, sin duda, contribuye a reforzar la seguridad, la funcionalidad y la calidad del servicio de comedor escolar que se ofrece en el centro.

Desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva se subraya el compromiso firme con la mejora continua de las infraestructuras educativas del municipio, trabajando de manera constante para garantizar espacios adecuados, modernos y seguros para los estudiantes.

Asimismo, se pone en valor la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades implicadas, y se reafirma la voluntad del consistorio de seguir apoyando e impulsando cuantas gestiones sean necesarias, facilitando trámites y promoviendo la obtención de las autorizaciones pertinentes para que actuaciones como esta puedan salir adelante en beneficio de la comunidad educativa.