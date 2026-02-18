Los agricultores de la ribera, alerta por la crecida del Ebro: "Los cultivos podrán sobrevivir dos días bajo el agua, cuatro no"

Los agricultores de la ribera del Ebro se mantienen alerta por los posibles efectos de la riada en sus cultivos. Las crecidas pueden llegar a ser beneficiosas si no duran más de dos días, pero a partir del cuarto se corre el riesgo de que las plantas no respiren, se asfixien y mueran, generando importantes pérdidas económicas.

Es lo que podría pasar si se cumplen los peores pronósticos. El caudal del Ebro lleva por encima de los 1.000 metros cúbicos por segundo desde el pasado fin de semana y podría seguir así al menos hasta el sábado, una 'racha' que podría resultar letal para el sector primario.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) calcula que la segunda punta llegará a Novillas entre esta noche y la próxima madrugada, una situación que podría afectar especialmente a los agricultores del eje.

Las plantas están actualmente en fase de desarrollo y el cereal no se cosechará hasta finales de junio o principios de julio. Esto, cuenta Juan Manuel Lagunas, agricultor de Boquiñeni, hace que haya margen y cierta tranquilidad.

"Apenas tienen 8 o 10 centímetros de altura. Eso les da más capacidad de salvarse. Si el grano estuviera ya formado morirían a los pocos días con bastante probabilidad", contaba este martes.

El sector primario sabe que si algo pasa están los seguros, pero a ninguno le gusta echar mano de ellos. Ha de tenerse en cuenta, además, que esta vez, al tratarse de una crecida ordinaria, no habrá declaración de zona catastrófica, por lo que quienes no tengan uno se arriesgan a perder lo que se lleve la riada.

En Novillas, el agua llegó a alcanzar este lunes los 7,56 metros, mientras que en Zaragoza, la primera punta llegó a los 4,26 con algo más de 1.500 metros cúbicos por segundo, activando el nivel amarillo.

Uno de los puntos más críticos volverá a ser la huerta de Quinto. Allí, al efecto del Ebro se suma el del río Gállego.

La ruptura de la mota de Talavera durante la avenida de finales de 2024 hizo que la mitad de los campos se anegaran. Es lo que podría volver a pasar si las defensas no aguantan, lo que hace que muchos contengan estos días el aliento.

Este martes, la propia Concejalía de Agricultura de la localidad informaba de que se había procedido al cierre de la mota en la zona de La Rambleta (Mejana-Descargadero) debido a un leve desprendimiento. "Se ruega evitar el paso por dicha zona. Se han habilitado pasos alternativos para garantizar la circulación y la seguridad", decían desde el Consistorio.

Desde la CHE aseguraban ayer que no se han detectado puntos débiles en toda la ribera, pero no descartaban roturas por filtraciones. En cualquier caso, sus agentes de campo se mantienen vigilantes y se actuará de urgencia de ser necesario.

Precaución en Pina

En Pina también lanzaron ayer un bando pidiendo precaución a sus vecinos. "Se espera que la punta de la crecida llegue mañana por la mañana con un caudal previsto de 1.550 metros cúbicos por segundo, cantidad que se irá reduciendo de manera paulatina hasta el viernes, llegando a los 1.400 metros cúbicos por segundo a final de semana", decían a través de sus redes sociales.

Con estos niveles se considera que "no están en riesgo las motas en el municipio, aunque se hace un seguimiento tres veces al día de su estado para descartar desperfectos".

En este sentido, el Consistorio anunciaba que se han cortado los caminos de la curva del soto y el paralelo a la antigua planta de hormigón por inundación y pedía no circular con vehículos por las zonas de riesgo.

Material de arrastre

Cuando el agua o la lluvia llega suave, cuentan desde Uaga-Coag, no hay quejas, pero si viene con material de arrastre empiezan los problemas.

Y si la crecida es sostenida o los campos terminan quedando impracticables, las plantas pueden verse afectadas por enfermedades y acabar muriendo.

Hasta ahora, las borrascas habían impedido podar o aplicar tratamientos, pero las afecciones no habían ido a mayores, de ahí que este episodio, que ya ha obligado a desalojar a vecinos de Los Huertos (Alfajarín) o Torre Urzaiz (Movera).

Una primavera complicada

El sector teme una primavera complicada por el deshielo de la ingente cantidad de nieve acumulada. Desde la CHE aseguraban ayer que la situación es, de momento, similar a la de cualquier otro año.

Lo preocupante sería que esa nieve se mantuviera hasta finales de mayo o principios de junio, lo que unido a una subida de las temperaturas, podría dar lugar a una fusión importante.

A esto hay que unir la labor de desembalse necesaria para dejar hueco al agua procedente de ese deshielo.

Con todo, agricultores como Juan Manuel Lagunas aseguran haber vivido episodios mucho peores. Él todavía tiene en el recuerdo el de 2015, cuando hubo que evacuar la localidad.

Esto hace que cualquier daño al campo pueda resultar 'pequeño' en comparación con los que se producirían en los cascos urbanos si el agua llegase a superar las defensas. "Mientras no toque el pueblo, contentos", resumía.