Inquietud en la Ribera Baja por la riada del Ebro y el estado de las motas: "Con la lluvia están blandas, se pueden romper"

El Ebro, este lunes a su paso por Pina. E. E.

La Ribera Baja de Zaragoza vive "con inquietud" la riada del Ebro. Una avenida de 1.600 metros cúbicos por segundo no debería ser problema, pero con el río por encima de los 1.500 m3/s al menos hasta el próximo fin de semana, la cosa cambia.

El temor no es que el agua sobrepase las motas, sino que se filtre, las rompa y termine inundando zonas que no deberían verse afectadas.

El punto crítico volverá a ser, una vez más, Pina de Ebro. A finales de 2024, una crecida de menor entidad terminó rompiendo una de las defensas, la llamada mota de Talavera, y anegó parte de la huerta de Quinto.

"La gente está nerviosa", reconocía ayer el alcalde de Pina, Pablo Blanquet.

Este lunes, los cordones de tierra aguantaban, pero el agua empezaba a entrar en zonas arboladas y campos cercanos al cauce.

Las horas de mayor tensión se vivirán a partir de este miércoles, una vez que la punta -la primera de esta semana- pase por Zaragoza capital.

La ciudad ha extremado la vigilancia ante los previsibles efectos del agua en puntos críticos como Torre Urzaiz (Movera), el barrio de La Almozara o los garajes de la Margen Izquierda. Tampoco se descarta que puedan inundarse puntos como el Parque del Agua o el Anfiteatro de la Expo.

Este lunes por la tarde, el propio Consistorio informaba de que la urbanización de Movera había quedado completamente desalojada. Por la mañana, tras una primera reunión de coordinación del dispositivo, la Policía Local se desplazó hasta allí junto a técnicos de Servicios Sociales para trasladar a los vecinos la necesidad de evacuar la zona a lo largo del día.

Según fuentes municipales, solo un matrimonio de 70 años requirió de alojamiento por parte del Ayuntamiento, siendo alojados en un hostal de la capital hasta que pase el peligro.

Pendientes de las previsiones

Las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) apuntan a que el río llegará a los 1.540 metros cúbicos por segundo este martes por la tarde en Zaragoza capital.

Desde el organismo de cuenca subrayan el efecto laminador que han tenido los embalses en el presente episodio, claves para reducir los caudales del Ebro en Castejón en aproximadamente 500 m³/s.

La cifra sigue a expensas de las lluvias de las últimas horas, de ahí que se hable de una horquilla de entre 1.450 y 1.650 m³/s y no se puedan descartar crecidas extraordinarias en alguna zona de la cuenca.

En la Ribera Baja hay que añadir otro factor: el Gállego. En este inicio de semana arrastraba algo más de 100 metros cúbicos por segundo.

Esto quiere decir que a municipios como Villafranca, Pina o Quinto podrían llegar más de 1.700.

El mayor problema, apunta el alcalde de Quinto, el recién elegido diputado Jesús Morales, es que lleva semanas lloviendo y las motas "están blandas" y podrían no comportarse como lo harían en circunstancias normales.

"Con diez días con estos niveles, veremos... Muy preocupante no tendría que ser, pero hace poco más de un año nos vimos con media huerta inundada", recuerda.

La llamada mota de Talavera es siempre uno de los puntos de atención. Que se rompa es preocupante. "Pero resulta un mal menor. Si una tiene que romperse, que sea esa. Su función es aliviar la presión del resto. Si se partiera cualquier otra estaríamos hablando de otras consecuencias", resaltaba el alcalde de Pina.

En el municipio estaban este lunes "relativamente tranquilos, pero vigilantes", ya que, pese a la experiencia acumulada en episodios anteriores, con una punta tan prolongada no se pueden descartar sorpresas.

Por el momento, coinciden los regidores, no se ha hablado nada acerca de reforzar las defensas, aunque si fuera necesario, como ocurrió en anteriores avenidas, se haría con carácter de urgencia.

Las consecuencias

Hasta el momento, las consecuencias del episodio han sido menores. En Pradilla, donde el agua ha inundado campos, un parque y el campo de fútbol, ha habido que suspender la carrera de Los Diques del Ebro, primera prueba del VIII Circuito Comarcal de Carreras Ribera Alta del Ebro, programada para el próximo día 22.

"Tras realizar una evaluación de las condiciones del terreno y del pronóstico del tiempo, determinamos que no existen garantías suficientes para llevar a cabo el evento de manera segura priorizando en todo momento la seguridad de corredores, voluntarios y asistentes", dice el texto, publicado por el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.