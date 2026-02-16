La punta de la crecida del Ebro llega a la provincia de Zaragoza con 7,56 metros e inunda parques y campos de fútbol

El campo de fútbol de Pradilla, completamente inundado. E. E.

La punta de la crecida del río Ebro ha entrado en la provincia de Zaragoza con 7,56 metros de altura. Es el nivel que ha alcanzado en Novillas a las 2.45 de esta madrugada, por encima de los 7,27 de finales de 2024 aunque muy por debajo de los 8,5 del episodio extraordinario de 2021.

Aunque el caudal va ya "de bajada", se espera otro repunte de cara al miércoles "de características similares", según confirma su alcalde, Abel Vera.

En esta localidad, los problemas vienen más por las filtraciones. La margen derecha y el casco están en perfecto estado, pero el entorno del campo de fútbol vuelve a presentar la imagen de otras avenidas.

"En la margen izquierda, siempre que pasamos de los 1.000-1.200 metros cúbicos por segundo hay afecciones. Esta vez estaremos hablando de unas 200 hectáras de tierras de cultivo", relata.

A esto hay que añadir que ha habido que desalojar una granja de ovejas y poner en alerta otra de terneros.

En Pradilla, el agua ha inundado también el campo de fútbol, el parque y algún campo. Se trata de las afecciones habituales en estos episodios, según explica su alcalde, Raúl Moncín.

Pese a la fuerza del río y a las imágenes de las zonas inundadas, el alcalde admite que la situación está tranquila y perfectamente controlada. La localidad ha vivido episodios mucho peores en los que se valoró, incluso, su evacuación, y este no será uno de ellos.

Allí, el río ha llegado a mover este lunes hasta 1.800 metros cúbicos por segundo. La principal preocupación es que estos niveles se mantendrán elevados durante prácticamente toda la semana, afectando de una forma más severa a las hectáreas anegadas.

Esto hace que se mire con especial inquietud a las motas, aunque, según Moncín, en principio no será necesario reforzarlas.

La Guardia Civil vigila de cerca la crecida del río Ebro en la provincia de Zaragoza, incluida Pradilla de Ebro, ante el aumento del caudal.



⚠️ Evita acercarte a las riberas, no estaciones cerca del cauce y sigue las indicaciones de Protección Civil y 112.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que insta a no aparcar cerca del cauce y seguir las indicaciones de Protección Civil y el 112.

En puntos como Zaragoza, el Ayuntamiento también ha pedido a los ciudadanos extremar la precaución. Los caminos afectados están correctamente señalizados y balizados para evitar su paso.

Por ello, instan a los vecinos a no acercarse a las riberas, respetar en todo momento las indicaciones y no traspasar estos límites.

También piden no atravesar vados inundados y no aparcar los vehículos cerca del cauce. En definitiva, que se sigan las indicaciones marcadas.

Se espera la llegada de esta crecida ordinaria a Zaragoza capital durante la mañana del martes con entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo.

La particularidad de este episodio es que será 'doble', con un primer pico de alrededor de 1.600 m3/s previsto para mañana martes por la tarde y otro ligeramente superior para el jueves por la tarde-noche.

No se prevén daños en los cascos urbanos, si bien podría afectar a tierras de cultivo, alguna caseta agrícola de la zona y granjas.

También ha de tenerse en cuenta que en estas próximas horas -y especialmente de cara a miércoles y jueves- podría volver a llover. Esto, unido a las altas temperaturas, hace que todavía haya un cierto grado de incertidumbre y obliga a no quitar la vista de la web de la Confederación y el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

Además, habrá que prestar especial atención a puntos 'críticos' como Torre Urzaiz, en Movera, que tienden a inundarse en este tipo de situaciones.