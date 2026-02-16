El PSOE gana al PP entre los aragoneses en el extranjero: se lleva el 36% de su apoyo aunque solo votaron 4.300

Varias personas votan en uno de los colegios electorales de Zaragoza capital este pasado domingo. E. E.

El PSOE fue el partido más votado entre los aragoneses que residen en el extranjero en las elecciones del pasado 8 de febrero. Pilar Alegría recibió el apoyo de 1.565 ciudadanos, casi el 36% de los votos de las 4.355 personas que emitieron su papeleta.

Mientras, el PP de Jorge Azcón apenas contó con más de un millar de votos procedentes de los aragoneses en el extranjero, el 23,6% de los apoyos.

Vox, por su parte, ha recibido el voto de 533 aragoneses residentes fuera de España, el 12,2% de los que decidieron participar en las elecciones.

No obstante, apenas menos del 10% de los aragoneses en el extranjero decidieron participar en los comicios. De 44.423 personas censadas con derecho a voto, solo 4.355 emitieron su voto.

Según sus escrutinios, en la provincia de Zaragoza, las seis candidaturas con mayor número de votos han sido: PSOE, 1.049; Partido Popular, 796; VOX, 407; CHA, 239; Izquierda Unida – Movimiento Sumar, 154; y Podemos – Alianza Verde, 103. En esta circunscripción, se han recibido 3.089 votos, sobre un censo de 29.608 electores.

En la provincia de Huesca, se han registrado 890 votos, sobre un censo de 9.194 electores. De ellos, PSOE ha recibido 370 votos; Partido Popular, 168; VOX, 96; CHA, 53; Izquierda Unida – Movimiento Sumar, 52, y Podemos – Alianza Verde, 50.

En la de Teruel, las candidaturas con mayor número de sufragios han sido: PSOE, 146; PP, 67; Teruel Existe - Coalición Existe, 61; Vox, 30; Izquierda Unida - Movimiento Sumar, 24; y Podemos - Alianza Verde, 17. El total de votantes en esta circunscripción ha sido de 376, sobre un censo de 5.631.

A modo de curiosidad, ya que no supondría ni un 1% de la participación total, con estos resultados, el PSOE de Pilar Alegría se habría quedado con 32 diputados, a apenas 2 de la mayoría absoluta, que podría conseguir con los 3 de CHA o de IU-Sumar. Mientras, PP hubiera caído a 18 diputados y Vox habría quedado con 8.