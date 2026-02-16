El PP negociará con Vox el 'pack' completo: Cortes, investidura y presupuestos para dar a Aragón "cuatro años de estabilidad"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, este lunes en la sede del PP-Aragón. E. E.

El PP aspira a cerrar un acuerdo con Vox que dé estabilidad a Aragón los próximos cuatro años. El objetivo es que el pacto vaya más allá de la investidura de Jorge Azcón y garantice la aprobación del presupuesto.

Así lo ha dicho este lunes la secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, minutos antes de la reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido, en la que Jorge Azcón ha analizado el resultado de las elecciones.

En ella, el dirigente conservador ha pedido oficialmente el aval a los suyos para alcanzar un acuerdo con Vox.

El PP achaca la pérdida de dos escaños al "cabreo generalizado" que existe en la sociedad con el PSOE y Pedro Sánchez, a quien culpan de la tensión y polarización.

Pese a todo, los populares se quedan con el lado positivo: que tras este 8 de febrero sacan ocho diputados al PSOE y 12 a Vox. "Y eso, a pesar de tener a Podemos hundido en la Comunidad", decía Alós en referencia al batacazo socialista y el adiós de la formación morada a las Cortes.

Por el momento solo ha habido "contactos preliminares" con Vox. La negociación como tal "no ha empezado", aunque no se descarta que esta misma semana pueda haber una primera reunión, un extremo que no ha querido confirmar Alós.

La secretaria general ha recordado que el propio presidente en funciones dejó muy claro en campaña cuál será el marco de la negociación. Primero, la legalidad, segundo, las competencias y tercero, la búsqueda del mínimo común.

"Está claro que hay diferencias entre los partidos, pero también es cierto que hay cuestiones que nos unen, que podemos compartir. Lo que los aragoneses nos han dicho es 'pónganse ustedes de acuerdo en aquello que tienen en común", agregaba.

Pese a los plazos que marca el calendario en Extremadura y a las elecciones en Castilla y León, Alós ha asegurado que para esta negociación "no hay plazos" más allá de los marcados por ley.

"Vamos a trabajar de forma discreta, con sentido común, no pensando en titulares, sino en llegar a un acuerdo eficaz y efectivo para conseguir un acuerdo de Gobierno estable y que garantice unos presupuestos", insistía.

Como ya hicieran en campaña, los conservadores han subrayado que lo que no era coherente era seguir en un Gobierno donde no había presupuestos por segundo año consecutivo.

Donde no han querido entrar es en el reparto de consejerías o en aclarar, como parece, si el PP estaría dispuesto a ceder la presidencia de las Cortes a Vox.

"Veremos en qué se traducen los acuerdos, pero no estamos en este momento en esas determinaciones. Las negociaciones irán diciendo por dónde se encaminan", exponía.

Alós tampoco ha opinado sobre la polémica de María Guardiola, Vox y el feminismo. "No vamos a valorar titulares ni a estar opinando sobre cuestiones que no son de Aragón. Nosotros vamos a limitarnos a llegar a acuerdos, a negociar con Vox para, como decía antes, alcanzar un acuerdo estable que permita unos presupuestos y dé estabilidad a los aragoneses para los próximos cuatro años. En lo demás no vamos a entrar", remarcaba.