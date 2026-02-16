Los médicos estallan contra el Estatuto Marco en el primer día de huelga: "No es vocación, es explotación"

Concentración de médicos en el primer día de huelga en Aragón E. E.

Los médicos vuelven a salir por sus derechos laborales. En el primer día de huelga de cinco convocados por los sindicatos CESM Aragón y Fasamet, decenas de facultativos han llenado las puertas de sus centros para manifestarse ante el Estatuto Marco de Mónica García y las condiciones laborales autonómicas.

En Zaragoza el punto álgido se ha vivido en el Hospital Clínico Lozano Blesa donde médicos en servicios mínimos, compañeros en huelga y estudiantes han salido a mostrar su rechazo con gritos de "Mónica rata, ponte tú la bata" o "No es vocación, es explotación".

Con estos emblemas se han presentado una decena de médicos que piden a la ciudadanía que les apoye y a la administración que les escuche y se sienten a negociar con los médicos.

"Esta huelga es la consecuencia directa de un fracaso absoluto en las negociaciones con la Administración porque realmente la Administración nunca ha tenido voluntad de negociar con nosotros, con los médicos, como si los médicos no fuéramos importante", ha reivindicado Beatriz Forniés, facultativo especialista de anestesiología y reanimación del Hospital Clínico Lozano Blesa.

Entre sus máximas denuncias se ha centrado en que el Ministerio de Sanidad ha pactado un estatuto "perjudicial" con sindicatos generalistas que "no representan al colectivo médico": "En ningún momento han hecho nada por proteger y defender nuestros derechos laborales".

Así, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido objeto de sus represalias a la que ha acusado de mentir al admitir que se ha reunido con los médicos: "Nosotros no hemos podido hablar, ni poder defender nuestros intereses particulares".

Las reivindicaciones se centran sobre todo en la redacción de un estatuto propio. En él exigen que una mejora de las condiciones de las horas complementarias que por ley están obligados a hacer llegando a generar en muchos casos más de 1.000 horas.

Estas, asimismo, denuncian que se retribuyen en menor medida que las ordinarias y no hay regulación legal detrás de ellas.

En este sentido, Forniés ha señalado que "son unas condiciones que solamente nos afectan a los médicos y no ha sido defendido de ninguna manera en la redacción del estatuto".

Servicios mínimos abusivos

La consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón ha sido también fuertemente golpeada por los médicos en esta primera jornada de huelga. Los facultativos han manifestado unos servicios mínimos "abusivos".

"Los servicios mínimos son para los pacientes, es decir, cuando nosotros estamos de guardia todos los sábados, domingo, domingo estamos solamente los que estamos de guardia. Sin embargo cuando los servicios mínimos se ponen para el beneficio de la administración esas cifras se duplican o incluso se multiplican por 10", ha explicado.

De esta manera, ha lanzado un dardo a la administración autonómica ya que a su juicio el Gobierno de Aragón con estos servicios mínimos "reconoce que todos los fines de semana la población está desatendida".

Respecto a la organización de la administración, también ha denunciado que bajo estos servicios mínimos "se ha considerado asistencia urgente y no memorable procedimientos que llevan varios meses en lista de espera".

Seguimiento de un 85%

La estampa de este primer día de huelga, según los sindicatos, es de un 85% de facultativos en el ámbito hospitalario de huelga mientras que en los centros de salud se cifra de un 50%.

Una cifra que para ellos si que representa la huelga más allá de "unas cifras absolutamente falsificadas" por la administración.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón cifran del 13,5% en jornada de mañana. De 3.632 efectivos reales han hecho huelga 491.



El seguimiento por provincias ha sido éste: Huesca, de 586 efectivos reales, han hecho huelga 32, el 5,46; Teruel, de 394 efectivos, han hecho huelga 43, el 10,91%; Zaragoza, de 2.652, han hecho huelga 416, el 15,69%.