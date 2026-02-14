Aragón multiplica por seis los casos de viruela del mono en 2025: un total de 89 infecciones en solo cuatro años

La viruela del mono sigue presente en Aragón y este pasado año aumentó su incidencia en la comunidad. Tras detectarse en 2022 un aumento de casos y notificarse por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como emergencia pública de salud, esta enfermedad ha estado en el punto de mira.

Según el boletín epidemiológico del Salud, este 2025 se llegaron a registrar hasta seis casos de viruela del mono. Esto supuso multiplicar por seis la incidencia en comparación con 2024, cuando apenas se llegó a notificar un caso en todo el año.

Fue justamente hace dos años el periodo con menor infección de los últimos cuatro años, tras alcanzar el pico en 2022 con hasta 77 casos. Una incidencia que disminuyó de manera notable en 2023, cuando solo se tuvo constancia de 4 casos.

De todo el cómputo de estos cuatro años, los datos que refleja el boletín epidemiológico es que 86 de los casos fueron notificados en hombres. Además, el grupo de edad más afectado es de 31 a 40 años, seguido del de 21 a 30 años.

Avance de la enfermedad

La viruela de los monos (monkeypox, MPX) se trata de una enfermedad zoonótica viral que hasta 2022 era frecuente solo en algunos países de África occidental y central.

Además, hasta ese momento los pequeños casos que se habían identificado fuera de áreas endémicas habían sido importados o vinculados a un caso importado o a animales importados de áreas endémicas.

Sin embargo, en 2022 se produjo un brote mundial por el clado II (subclado IIb) cuyo principal mecanismo de transmisión fue a través del contacto estrecho en el contexto de relaciones sexuales. El brote afectó de manera mayoritaria, aunque no exclusiva, a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), según informa el boletín epidemiológico.

Ante esta situación el día 23 de julio de 2022, el Director General de la OMS notificó que el brote de MPX constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) que se mantuvo activa hasta mayo de 2023.

A pesar de mantener activa la alerta hasta el año siguiente, a final de año disminuyó el número de casos. Asimismo, desde entonces el virus continúa circulando de manera global, pero con una baja incidencia.

Síntomas

Según establece la Organización Mundial de la Salud, la viruela del mono provoca fiebre, sarpullidos con apariencia de granos o ampollas e inflamación de los ganglios linfáticos. Los síntomas suelen aparecer una semana después de la exposición, aunque pueden tardar entre 1 y 21 días en manifestarse.

La evolución de la enfermedad comienza con una fase febril de 1 a 3 días caracterizada por síntomas como dolor de cabeza intenso, linfadenopatía, dolor de espalda, dolores musculares y fatiga intensa.

Más allá de ello, continúa con una segunda fase que afecta con una erupción cutánea, que dura de 2 a 4 semanas. Las lesiones evolucionan desde máculas (lesiones planas) a pápulas (lesiones firmes, elevadas y dolorosas), vesículas (llenas de líquido claro), pústulas (llenas de pus) y, finalmente, a costras. Estas lesiones pueden dejar cicatrices.

Aunque por norma general los primeros síntomas suelen estar relacionados con fiebre, otros notan primero la erupción de sarpullido.

Tal y como avisa la OMS, esta enfermedad puede ser muy grave e incluso mortal para algunos pacientes.

Afecta de carácter grave a niños, embarazadas y personas con un sistema inmunitario debilitado, entre ellas las que tienen una infección por el VIH no controlada. Estos grupos corren un mayor riesgo de enfermar gravemente y de fallecer a causa de las complicaciones derivadas de la mpox.

Incidencia de otras enfermedades

El boletín epidemiológico también notifica que en la semana 6 (2/02/2026 a 8/02/2026) se ha notificado un caso de dengue importado en la provincia de Huesca. Esta enfermedad se transmite mediante un virus por medio de mosquitos.

Este, si afecta de forma leve, puede llegar a causar fiebre y una erupción cutánea, y tiene una duración aproximada de una semana.

Además de este caso, también en la provincia de Huesca se ha registrado listeriosis. Se trata de una infección que puede desarrollarse cuando una persona ingiere alimentos que han sido contaminados con la bacteria llamada Listeria monocytogenes.

La buena noticia se traduce con la desescalada de la incidencia de la gripe que se encuentra en 19,9 casos por 100.000 habitantes, por debajo del umbral epidémico establecido para la temporada en 59,6 casos por 100.000. En los hospitales públicos se registraron 65 urgencias por gripe, 0,5% del total de urgencias atendidas.

La epidemia de la gripe llegó en esta temporada antes de lo normal; en diciembre ya se había cruzado el umbral epidémico. El pico se registró en la semana 50 (08/12/2025 al 14/12/2025) con 351,32 casos por 100.000 habitantes.