El voto en el extranjero no mueve ningún diputado en Aragón y deja al PP con 26 escaños y al PSOE con 18

Las Juntas Electorales Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel han finalizado el escrutinio del voto de los residentes aragoneses en el extranjero sin que se vaya a producir ninguna alteración en los resultados de las elecciones del 8 de febrero.

Aunque los datos finales se publicarán en los próximos días en el BOA por parte de las Juntas Electorales, la asignación de los 67 escaños de las Cortes de Aragón no varía respecto a lo anunciado el domingo pasado al finalizar el recuento provisional.

Además, se han resuelto también las incidencias en las siete mesas en las que había discrepancia entre el número de votos depositados en las respectivas urnas y el número de electores censados.

Los 7 municipios en donde se registraron incidencias son 4 de la provincia de Huesca (Castejón de Sos, Huesca, Sabiñánigo y Sena) y 3 en la provincia de Zaragoza (Calatayud, Malanquilla y Zaragoza). En la provincia de Teruel no se registró incidencia alguna al respecto.

De esa forma, se confirma definitivamente el resultado de las elecciones, con el PP quedándose en 26 diputados, el PSOE con 18, Vox con 14, CHA con 6, Teruel Existe con 2, e IU-Sumar con 1.

De los 1.036.321 aragoneses que tenían derecho a voto el pasado 8 de febrero, 44.428 residían en el exterior, 4.856 más que en las anteriores elecciones.