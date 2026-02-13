Óscar López lleva el ajuste de cuentas hasta la tumba de Lambán: su jefa de gabinete es la hija de su rival en Huesca

La voz propia de Javier Lambán no solo le trajo problemas en vida, sino que también parece perseguirle hasta la tumba.

El "bochorno" que ha provocado el ataque del ministro Óscar López al fallecido dirigente socialista, al que culpó del batacazo electoral de Pilar Alegría, se ha multiplicado este viernes al ver que el titular de Transformación Digital no se retractaba y mantenía sus palabras.

Sus declaraciones han abierto las viejas heridas entre el PSOE de Zaragoza, alineado con Lambán hasta la llegada de Alegría, y el de Huesca, que es el que más ha apoyado en Aragón a la exministra y a Pedro Sánchez.

En este enfrentamiento no ha pasado desapercibido que la directora de gabinete del ministro Óscar López, Julia Gracia Mateos, es hija de Miguel Gracia, expresidente de la Diputación de Huesca (DPH) y rival histórico de Javier Lambán.

Tampoco el silencio del PSOE altoaragonés, uno de los pocos que ha evitado tomar posición públicamente.

A diferencia del durísimo comunicado del presidente del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y la secretaria provincial, Teresa Ladrero, los socialistas de Huesca se han limitado a retuitear la tibia respuesta de Pilar Alegría, en la que decía que señalar a unos u otros "no conduce en la buena dirección".

En privado, aseguran que no comparten las declaraciones de Óscar López y reivindican el legado de Lambán en Aragón, pero nada de esto se ha traducido en un tuit o una publicación en Facebook, como sí han hecho senadores como Mayte Pérez, ex eurodiputadas como Isabel García, diputados como Darío Villagrasa o concejales como Chema Giral u Horacio Royo.

Lo mismo ocurre con los socialistas de Teruel. En las últimas horas han promocionado en redes un artículo de su secretario provincial, Rafael Guía, criticando los 10 millones de euros gastados "por el capricho de Azcón" el 8-F, pero a la polémica de Óscar López solo le han dedicado un retuit.

El silencio de Teruel, y sobre todo el de Huesca, es "muy elocuente", según los aún afines al desaparecido Lambán. Ellos tienen claro a qué se debe: "Nadie se cantea para evitar que esto pueda salpicar a la hija de Miguel".

Julia Gracia es graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y directora de gabinete de Óscar López desde 2024, donde sus funciones se centran en prestar "asistencia inmediata" al también secretario general del PSOE madrileño.

Por ellas percibiría más de 110.000 euros al año, siendo la octava jefa de gabinete mejor pagada, por detrás del de Hacienda (135.000 euros) o la de Transición Ecológica (128.800).

Antes estuvo con Antonio Hernando, tras volver a España de una estancia de más de siete años en Bruselas.

Preguntado acerca de esta situación, el senador Miguel Gracia ha preferido no hacer declaraciones, aunque desde su entorno recalcan que su hija "se ha hecho su propia carrera" y que nada tiene que ver con la polémica.

Gracia tampoco ha publicado nada sobre las desafortunadas palabras del ministro, aunque tiene coartada: carece de cuenta en X.

"No va a entrar. Cuando Lambán atacaba a Sánchez o había polémicas en temas internos tampoco decía nada", recuerdan desde el PSOE altoaragonés.

"Las discrepancias entre Javier y Miguel eran públicas y notorias. Miguel llegó a apoyar a Javier pensando que sería un secretario general de transición y que no gobernaría, pero cuando llegó al Pignatelli se dedicó a hacerle oposición desde el primer día. Se alineó con Sánchez y movió hilos con Ferraz para montarle unas primarias cuando era presidente. Lo nunca visto", recuerda uno de los cargos más cercanos al fallecido dirigente socialista.

"¿Dónde está Marcelino?"

Estas últimas horas, muchos han echado en falta voces como la del expresidente Marcelino Iglesias, uno de los líderes que más ha apoyado a Pilar Alegría en campaña. También los alcaldes sanchistas han permanecido callados, en segundo plano.

Que Óscar López no se haya retractado ha provocado "todavía más indignación".

"Que lo dijera en una entrevista, en la que todo se puede malinterpretar, tenía un pase. Lo de este viernes ha sido mucho peor", opina uno de los cargos del PSOE en Aragón.

Los críticos con Sánchez lamentan que "ya ni siquiera se pueda discrepar", y como ejemplo ponen a Felipe González, al que el ministro Ángel Víctor Torres invitaba a irse del partido por haber dicho que si Pedro Sánchez es el candidato del PSOE las próximas generales votará en blanco.

Uno de los que no ha dudado en volver a expresar su malestar ha sido Darío Villagrasa, vicesecretario general de la Ejecutiva de Pilar Alegría y uno de los diputados más cercanos a Lambán.

"Una cosa es tener respeto y otra, mostrarlo. Craso error persistir en la tremenda equivocación de juicio y análisis del señor López. En Aragón seguiremos defendiendo con orgullo el legado personal, socialdemócrata, humanista y político de Javier Lambán Montañés", ha escrito en X.

"Esto es solo el inicio"

Los críticos auguran que el episodio que se está viviendo tras el ataque de Óscar López a Lambán es solo "el inicio" y un reflejo del malestar interno en el PSOE, convertido en una olla a presión por los malos resultados en Extremadura y Aragón.

La falta de autocrítica tras el batacazo electoral, que ha llevado a los socialistas a perder cinco diputados y quedarse en 18, su mínimo histórico , ha terminado haciendo perder los nervios a muchos dirigentes y militantes del partido.

Sobre todo ante el "mal panorama" que se avecina en 2027, con unas municipales en las que podrían perder su único bastión: la Diputación Provincial de Zaragoza.

Es por ello que exigen una reflexión "profunda" y cambios que eviten la debacle en plazas tan importantes como el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Esto ya no va a parar. En los próximos días veremos más reacciones de más compañeros. Especialmente si, como todo hace indicar, el resultado en Castilla y León y Andalucía es igual de malo", auguran desde las filas socialistas.