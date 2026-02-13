Crecen las críticas en el PSOE-Aragón por el ataque de Óscar López a Lambán: "La indecencia nunca es una opción"

El ataque del ministro Óscar López a Javier Lambán a costa del batacazo electoral de Pilar Alegría en Aragón sigue provocando un aluvión de críticas internas en el PSOE.

A los mensajes de la senadora Mayte Pérez, la ex eurodiputada Isabel García, el presidente del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, o la secretaria provincial, Teresa Ladrero, se han unido en las últimas horas los de Carlos Pérez Anadón, una de las voces con más peso en el socialismo aragonés, o Javier Sada, expresidente de las Cortes de Aragón.

Pérez Anadón, también miembro de la Mesa del Parlamento autonómico, publicó este jueves un duro comunicado en nombre de la Agrupación Local de Delicias, una de las más importantes de Zaragoza capital, para recalcar que "el legado político de Javier Lambán no puede ponerse en duda por nadie, y menos por un ministro socialista".

En su opinión, las palabras del titular de Transformación Digital resultan "ofensivas e incomprensibles". "Nos debe una disculpa a los compañeros y amigos del expresidente de Aragón", decía en su perfil de X (antes Twitter).

En esta misma línea, el expresidente de las Cortes Javier Sada recalcaba que se puede discrepar, debatir y criticar. "Pero la indecencia nunca es una opción, ni en la política ni en la vida", agregaba.

A su juicio, las palabras de Óscar López "lo son". "Disculparse y rectificar no es una alternativa, es una obligación", continuaba.

Más allá de que el secretario general del PSOE madrileño pueda hacerlo hoy, a muchos les ha llamado la atención que no lo hiciera ya este jueves a través de sus redes sociales.

También sorprendió la tibia respuesta de Pilar Alegría, que aunque en sus redes dijo que señalar a unos u otros es "un error" y que esto "no nos conduce en la buena dirección", ni siquiera citó al ministro.

Quien fuera consejero de Agricultura en el cuatripartito de Lambán, Joaquín Olona, también ha utilizado sus redes para censurar las palabras del ministro.

"Reducir la política a la batalla electoral sin escrúpulos y a detentar el poder como fin en sí mismo conduce a bajezas vergonzantes como la del ministro Óscar López descalificando al expresidente Javier Lambán", ha escrito en X.