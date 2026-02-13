Aragón vuelve a crecer por la llegada de 20.000 inmigrantes: una de cada cinco personas ha nacido fuera de España

Aragón está en los últimos meses en boca de todos, no solo por las elecciones del pasado domingo, sino por una política de atracción de proyectos empresariales con poca comparación en el resto del país. Y eso se nota en la población, ya que la Comunidad sigue disparando su población y ya acumula 4 años consecutivos en los que gana población.

Según los últimos datos del INE, a fecha 1 de enero de 2026, Aragón ha roto una barrera más y ya cuenta con 1.381.842 ciudadanos, subiendo en 17.221 personas en el último año.

A modo de comparación, estos 1.381.842 habitantes supone haber crecido en casi 50.000 en cinco años, en 63.800 en una década, o en más de 108.000 en 20 años.

No obstante, estos incrementos tienen un claro motivo: la población extranjera, que mes a mes sigue ganando peso dentro del territorio aragonés mientras la nacida en España cae continuamente.

De hecho, mientras en 2025 han llegado 20.885 personas de origen extranjero, los nacidos en España han caído en 3.664.

A cómputo general, la población extranjera ya supone un 20% del censo de la Comunidad Autónoma, a diferencia de 2010, que representaban un 12,6%.

El peso de la población migrante se percibe, sobre todo, entre los jóvenes, principalmente entre 20 y 29 años. En este tramo de edad, casi uno de cada tres habitantes (un 32,5%) nació en el extranjero, es decir, 48.546 personas, de un total de 149.203 jóvenes.

Esto demuestra la buena tónica que está comenzando a adoptar la Comunidad, que vivió un periodo de pérdida de población hasta 2018, en el que solo en diez años Aragón disminuyó en 11.933 habitantes.

Atrás han quedado los años de pérdida ya que poco a poco la Comunidad está comenzando a volver a su cauce de población. De esta forma, desde 2018 el crecimiento ha sido gradual año tras año aunque el golpe de la pandemia de la COVID-19 supuso un periodo de valle ante las restricciones de movilidad, sobre todo, entre países.

La provincia de Zaragoza, por encima del millón

El buen síntoma de Aragón se traduce en las tres provincias de la Comunidad, ya que muestran un crecimiento de población todas ellas.

De hecho, Zaragoza ha superado otra barrera, la del millón de habitantes, al acoger ya a 1.011.800 personas, 13.357 más que hace un año. Sin embargo, al igual que el conjunto de Aragón, ha subido en 15.246 extranjeros mientras han caído en 1.889 nacidos en España.

Esta tendencia se repite en las otras dos provincias. Huesca sigue creciendo y ya son 232.853 habitantes, 2.766 más que al inicio de 2025, si bien la población española desciende en un millar de personas.

Mientras, Teruel sigue, pasito a pasito, recuperando población y alcanza los 137.189 personas al comienzo del año, 1.098 más que hace un año, aunque todavía muy lejos de su techo, los 173.860 habitantes en enero de 1971, los primeros datos disponibles en el INE.